محمد سامي يروي واقعة طريفة تعرض لها مع صديقه: رحبت بيه على إنه والده

سرد المخرج والسيناريست محمد سامي، واقعة طريفة تعرض لها، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب المخرج محمد سامي، عبر حسابه بـ"فيس بوك"، قائلًا: "واحد صاحبي ماشوفتهوش من 20 سنة، كنت بحب باباه أوي، راجل محترم جدًا، امبارح شوفت باباه في النادي".

وتابع: "أول ماشوفته عرفته على طول ولقيته ماشاء الله محافظ على صحته ولياقته مع أنه المفروض عند حاجة وستين سنة بس ما شاء الله شكله بالكتير خمسين، جريت عليه وسلمت عليه بحب رهيب وقلتله إزي حضرتك يا أونكل، أنا محمد سامي صاحب حسام ابنك، فاكرني؟".

واستطرد "والمفاجأة بالنسبة لي، إنه طلع حسام نفسه مش باباه ، اتصدمت وفضلت طول اليوم أبص لنفسي في المرايا واطلع صوري القديمة، وأقارن بين شكلي زمان وشكلي دلوقتي، الواد خلاني مرعوب لتبىي دي نظرة أي حد ماشافنيش من زمان ليا".

ويخوض المخرج والسيناريست محمد سامي، سباق دراما رمضان 2021 من خلال مسلسل "نسل الأغراب" الذي يجمع بين النجمين أحمد السقا، وأمير كرارة.

شارك أحمد السقا، مع محمد سامي، في دراما رمضان 2019 مسلسل "ولد الغلابة" بطولة مي عمر، إنجي المقدم، محمد ممدوح، سلوى عثمان، هادي الجيار، كريم عفيفي.

وقدم أمير كرارة، في رمضان 2020 مسلسل الاختيار، وجسد من خلاله بطولة الشهيد أحمد منس، وأبطال الكتيبة 107 الذين تعرضوا لهجوم إرهابي غادر في كمين البرث عام 2017، من إخراج بيتر ميمي، سيناريو وحوار باهر دويدار، بطولة أحمد العوضي، والذي جسد شخصية الإرهابي الخائن هشام عشماوي، و دينا فؤاد، ومها نصار، أحمد فؤاد سليم، ناهد رشدي، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أسر ياسين، إياد نصار، محمد إمام، ماجد المصري، محمد رجب، كريم محمود عبدالعزيز، أحمد السقا.