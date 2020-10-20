محمد سامي يصور أول مشاهد فيلم "العميل صفر" السبت

حدد المخرج محمد سامي السبت المقبل، موعدا لبدء تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد "العميل صفر"، الذي يقوم ببطولته النجمان أكرم حسني ونيللي كريم، وذلك بعد انتهائه من التحضيرات الأخيرة للعمل، واختيار الفنانين المشاركين في البطولة.

"العميل صفر"، فكرة محمد سامي وأكرم حسني، سيناريو وحوار وائل عبدالله، يشارك فى بطولته لبلبة، بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب، وعدد آخر من الفنانين، ويسجل الفيلم تعاونا جديدا بين المخرج محمد سامي والنجم أكرم حسني، بعد تقديمهما الحملة الدعائية بعنوان "أبوشنب"، للتوعية بتحديد النسل، التي حققت نجاحا كبيرا.

الاستعداد لفيلم العميل صفر، بدأ منذ عام 2019، لكن توقفت التحضيرات لعدة أسباب، منها وفاة والد أكرم حسني بطل العمل، ثم انشغاله بعد ذلك لمشاركته في مسلسل "رجالة البيت" مع أحمد فهمي، الذي عُرض رمضان الماضي، فضلًا عن مشاركة المخرج محمد سامي بتأليف وإخراج مسلسل البرنس للفنان محمد رمضان، وبداية جائحة كورونا التي أوقفت جميع مناحي الحياة.

وأكد أكرم حسني في تصريح سابق لـ"الوطن"، أن أحداث فيلم العميل صفر، تدور في إطار أكشن كوميدي، وتتمحور فكرته حول عميل يعمل لصالح منظمة ما، لكن بشكل جديد ومختلف عما قُدم من أعمال في هذا الصدد، مضيفًا أنه سعيد بالتعاون مع محمد سامي، لأنه مخرج يملك وجهة نظر ورؤية ثاقبة.

وفى سياق آخر يعمل المخرج محمد سامى على التحضير لمسلسله الجديد "نسل الأغراب" الذى يكتبه ويخرجه ومقرر عرضه فى شهر رمضان 2021، ويقوم ببطولته النجمان أحمد السقا وأمير كرارة، ويشاركهما البطولة مي عمر، أحمد السعدني، نيرمين الفقي، فردوس عبدالحميد، ادوارد، أحمد مالك، أحمد داش، وعدد آخر من الفنانين.