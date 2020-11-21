محمد سامي عن عادل إمام: قدوة وترك بصمة جوه كل واحد فينا

وجه المخرج و السيناريست محمد سامي، رسالة محبة واعتزاز للفنان الكبير عادل إمام، واصفًا إياه بأنه بمثابة قدوته في مجال الفن.

وكتب محمد سامي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "خلونا نتفق إن أستاذ عادل إمام يستاهل اللي هو فيه، وأنا قاعد بكتب دايمًا بشغل موسيقى تصويرية لأفلام ومسلسلات كتير بتحطني في مود المشاهد اللي بكتبها".

وتابع: "مشكلتي الكبيرة لما بتقابلني أي موسيقى لأي فيلم للأستاذ عادل، مابعرفش أركز في المشهد اللي بكتبه، وببقى عايز أقوم أشغل الفيلم اتفرج عليه".

واستطر قائلًا "سرحت في الأستاذ وأنا بسمع موسيقى فيلم حب في الزنزانة، وفي كم التنوع اللي قدمه الراجل ده، فعلًا قدم كل حاجة وساب جوه كل واحد بصمة كبيرة اسمها عادل إمام".

واختتم محمد سامي، كلامه قائلًا: "ربنا يحفظك يا فنان يا كبير يا مُشرّف يا قدوة، يا حاجات كتير قوي صعب تتقال في كام سطر ولا حتى في كام صفحة، أنا فخور إني بشتغل في مهنة يمتهنها الأستاذ عادل إمام".

وقدم محمد سامي، في شهر رمضان الماضي، مسلسل البرنس من تأليفه وإخراجه، بطولة محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، ونور اللبنانية، ورحاب الجمل، وأحمد فهيم، وسلوى عثمان، وأحمد داش، وأحلام الجريتلي، وريم سامي.

ويستعد محمد سامي، لتقديم عمل جديد في رمضان 2021 يحمل اسم "نسل الأغراب"، من تأليفه وإخراجه، ويجمع بين النجمين أحمد السقا، وأمير كرارة.

ويقوم المخرج محمد سامي، حاليًا بتصوير فيلم "العميل صفر"، تأليف وائل عبدالله، والذي يجمع بين النجمين أكرم حسني، ونيللي كريم، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنانة مي عمر، زوجة المخرج محمد سامي.