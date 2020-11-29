مجلس الشيوخ يوافق على مشروع اللائحة الداخلية من حيث المبدأ

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع اللائحة الداخلية للمجلس وابدا عدد من النواب ملاحظاتهم وطالبوا ببعض التعديلات واحتفظ محمود بكري بحقه في التعديل خلال مناقشة المواد ووجه ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وبدأ " الشيوخ " مناقشة مواد مشروع قانون اللائحة تفصيلا ومناقشة مقترحات التعديلات المقدمة من النواب وطالب إبراهيم حجازي عضو المجلس بلجنة لاستقبال مقترحات أفكار المواطنين للاستفادة من 100 مليون عقل مصري حتى يكون مجلس الشيوخ هو الملاذ الذي يستقبل اراء ومشاكل وأفكار المصريين من خلال تشكيل لجنة مخصصة لهذا الغرض

واستعرض المستشار فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، في بداية الجلسة تقرير اللجنة البرلمانية للجنة إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي أكد الحرص عند إعداد المشروع علي إعادة كافة النصوص الدستورية والمواد القانونية المنظمة لعمل المجلس تجنبا لأية مخالفة شكلية أو موضوعية.ووفقا التقرير البرلماني، اجرت اللجنة أجرت العديد من التعديلات بالإضافة والحذف علي المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس فضلا عن استحداث مجموعه من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا علي تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض علي المجلس. ويأتي مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزام دستوري علي مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.

وبلغ عدد مواد مشروع اللائحة ٢٩٢ مادة، كما تم توزيع مشروع قانون اللائحة على أعضاء المجلس مع التقرير وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن لجنة إعداد اللائحة الداخلية، أخذت أيضا بالملاحظات البسيطة التي وردت على بعض المواد من مجلس الدولة، مؤكدا أن رئيس المجلس هو الذي سيقرر بعد الموافقة على مشروع اللائحة إن كان سيحيلها إلى رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء.