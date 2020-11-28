عتمان: 292 مادة في لائحة الشيوخ وننتظر انتهاء المناقشات غدا

أكد المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، أنه جرى التوافق على معظم مواد اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماع اللجنة اليوم، ونأمل أن تنتهي غدا، مناقشتها في الجلسة العامة.

وأشار عتمان، في تصريحات للمحررين البرلمانين عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن عدد مواد اللائحة أصبح 292 مادة، بدلا من 306 مواد، وجرى الأخذ بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، على مشروع اللائحة الداخلية للمجلس في 6 مواد، وهي المواد (1)، (5)، (25)، (230)، (240)، (262)، والخاصة بتعريف المجلس وممارسته لاختصاصاته، وحق المجلس في إضافة أو التعديل فيها وفقا للدستور والقانون، فضلا عن المادة التي تمنح الحق لرئيس المجلس، في دعوة مكتب المجلس لاجتماعات دورية وطارئة، وإحدى المواد المنظمة للحصانة البرلمانية.

وقال الأمين العام، إن لجنة اللائحة استجابت لرأي قسم التشريع في حذف المادة الخامسة من مشروع اللائحة الداخلية، والتي تقضي بأن لمجلس الشيوخ أن يضيف أو يعدل في اختصاصاته بما يتفق وأحكام الدستور، حيث وافق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، على حذف المادة، مؤكدا أن المجلس صاحب الاختصاص في تحديد صلاحياته وفقا للدستور ولا تحتاج إلى نص في اللائحة، وكان لنقيب المحامين السابق رأي آخر في هذا الصدد حيث رأي أنه لا غضاضة في الإبقاء عليها.

ويعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غداً الأحد، جلسته العامة في العاشرة صباحا، لنظر مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي ستصدر بقانون حسبما أقرت النصوص الدستورية.

ونظرت لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس خلال اجتماعها اليوم، ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، والبالغ عددها 6 ملاحظات، وأيضا مقترحات الأعضاء في شأن مشروع اللائحة وذلك بحضور مقدميها.

وتتشكل لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وتضم وكيلي المجلس فيبي فوزي وبهاء أبو شقة، وعقدت أولى اجتماعاتها في 25 أكتوبر الماضي.

وقال الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن مشروع اللائحة حدد عددا من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية، أهمها النص على احترام العضو للدستور والقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان، فضلا عن وجود المواد المنظمة لضبط حضور الجلسات.

وتابع بأن اللائحة تضمنت جزاءات برلمانية حال مخالفة عضو المجلس الواجبات المنصوص عليها، والتي تتدرج لتبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو أكثر وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية.

وأشار عتمان، إلى أن مشروع اللائحة يتضمن 14 لجنة برلمانية مع نص يتيح مرونة استحداث لجان أخرى حال وجود حاجة إلى ذلك، وتقسم اللجان الداخلية في مجلس الشيوخ إلى: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، واللجنة المالية و الاقتصادية والاستثمار، لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الصناعة والتجارة، ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة، ولجنة النقل، ولجنة الإسكان، ولجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصحة والسكان، ولجنة الزراعة والري، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار.