النص النهائى لمشروع قانون لائحة الشيوخ قبل ساعات من عرضها بالجلسة

تنشر "الوطن " مشروع قانون لائحة لمجلس الشيوخ، في نسختها الأخيرة والتي ستعرض علي الجلسة العامة للمجلس صباح الغد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسته العامة في تمام الساعة العاشرة صباحا، لنظر مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي ستصدر بقانون حسبما أقرت النصوص الدستورية. وتحتوى النسخة الأخيرة لمشروع القانون على ٢٩٢ مادة ،بعد المراجعة النهائية .

وكانت لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس نظرت خلال اجتماعها اليوم، ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة والبالغ عددها 6 ملاحظات، وكذا مقترحات الأعضاء في شأن مشروع اللائحة وذلك بحضور مقدميها.

وقالت مصادر برلمانية، إنه من المتوقع أن تستغرق مناقشة مشروع قانون اللائحة أكثر من جلسة حسب مداخلات ومناقشات الأعضاء، ومن المتوقع أن تستهل الجلسة بتحديد قواعد المناقشة ليتم إعطاء الأولوية لمقدمي التعديلات، وسيتم تفويض ممثلا عن كل حزب من الأحزاب الممثلة داخل المجلس لعرض رؤيته حول مشروع القانون من حيث المبدأ قبل مناقشة المواد.

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