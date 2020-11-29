الحكومة تنفي إعلان شروط جديدة لموسم العمرة الحالي: ندرس وضع ضوابط آمنة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إعلان الشروط الجديدة المنظمة لموسم العمرة الحالي، وتداولها على صفحات التواصل الاجتماعي.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكّدةً أنَّه لا صحة لإعلان الشروط الجديدة المنظمة لموسم العمرة الحالي وتداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، وأنه لم يتمّ إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أنَّه جارٍ حالياً دراسة الوضع الحالي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، للوصول إلى ضوابط آمنة تحفظ حقوق كل المواطنين الراغبين في أداء العمرة، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

وفي سياق متصل، سيتمّ مراعاة مجموعة من المعطيات والعوامل الخارجية وعلى رأسها الإجراءات النهائية التي ستعلنها المملكة العربية السعودية.

وفي النهاية، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.