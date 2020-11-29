النائب إبراهيم حجازي: يجب تشكيل لجنة لاستقبال اقتراحات الشعب

أكد الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، أن مجلس الشيوخ يعد عقل الأمة، لافتا إلى ضرورة تشكيل لجنة لاستقبال اقتراحات المصريين حول كل الإشكاليات التي توجه الشعب.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الأن لمناقشة مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، إن هناك العديد من المشاكل والأزمات، و لماذا لم نستفيد من عقول 100 مليون عقل مصري لتقديم الاقتراحات والأفكار على ان يكون مجلس الشيوخ منارة وهو العقل لاستقبال كل المصريين.

وأعلن إبراهيم حجازي خلال الجلسة العامة لنظر تقرير مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس موافقته من حيث المبدأ على مشروع اللائحة.

وأعلن النائب نبيل دعبس موافقته على لائحة الشيوخ من حيث المبدأ وأعلن عضو المجلس المستشار محمد توفيق الجمل، موافقته المبدئية على مشروع القانون، لكنه طالب بأن يتم النص داخل اللائحة على أن يكون رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية هو رئيسا للجنة القيم.

وطالب النائب الوفدي ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ أعضاء المجلس بتقديم التحيه والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي من داخل قاعة الشيوخ وأن يصل مداها إلى مكتبه في قصر الاتحادية اعترافا بدوره الكبير في نهضة الوطن.

وأضاف الهضيبي في كلمته في الجلسة العامة، اليوم، أن على الجميع أن يتقدم بالتحية إلى "القائد والمعلم ولمن قدم نفسه فداء لشعبه المواطن المصري هذا الرئيس الإنسان لم يقل إنه فعل ولكن الشعب يعلم أنه فعل الكثير وأنجز وتقدم الهضيبي بالشكر للشعب المصري العظيم، الشعب الذي آمن بالتوحيد قبل ظهور الرسل"، بحسب تعبيره.

وأعلن الهضيبي موافقته على مشروع اللائحة ووفقا للتقرير البرلماني، فإن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف على المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلا عن استحداث مجموعة من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا على تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض على المجلس.