محمود حميدة يدعم متابع تعرض للتنمر بسبب اسمه: خليك فخور ده على اسم جدي

طلب الفنان محمود حميدة، من أحد متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي، بضرورة أن يفتخر باسم "حميدة" خصوصًا وأنه على غرار اسم النجم الكبير، وذلك بعد ما شكى المتابع من تعرض لمواقف غريبة بسبب اسم "حميدة".

وكتب محمود حميدة، عبر حسابه على بموقع "فيس بوك"، موجهًا رسالته للمتابع الذي يحمل اسم "حميدة" وشكواه من الناس التي تستغرب اسمه، قائلًا: "انت اسمك أجمل اسم فى الدنيا يا حميدة".

وتابع: "المرة الجاية قولهم اسمي هو نفس اسم أبو محمود حميدة، وارفع راسك لفوق وإنت بتقولهم كده، وافتخر باسمك ومتسمحش لحد يحسسك إنه اسم غريب ابداً".

وعاد محمود حميدة، ليرد في "الكومنتات" على المتابعين بشأن اسم والده "حميدة" من عدمه، ليرد قائلًا: "بالمناسبة، حميدة هو جدي الكبير، ولكن مش عايزين نلخبط الناس أكتر يا حميدة".

وشارك محمود حميدة، بطولة مسلسل "لما كنا صغيرين" مع النجوم خالد النبوي، ريهام حجاج، نسرين أمين، نبيل عيسى، كريم قاسم، محمود حجازي، ندى بسيوني، وعماد رشاد، إخراج محمد علي، تأليف أيمن سلامة، ودرات أحداثه في إطار رومانسي وتشويق وإثارة.

ويشارك الفنان محمود حميدة، في فيلم رستا، من إخراج محمد بكير، وتأليف معتز فتيحة، وإنتاج شركة الجذور للمنتج أيمن يوسف، كما يشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم أحمد حاتم، محمد الشرنوبي، مي الغيطي، أسماء جلال.

وتلعب الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، دور البطولة في الفيلم أمام محمود حميدة، وقالت لـ "الوطن" أنها تلعب دور البطولة النسائية بشخصية رستا، وأضافت أن الدور مختلف عما قدمته من قبل، وتمنت أن الشخصية تُعجب الجمهور، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته في فيلم توأم روحي مع حسن الرداد، وأمينة خليل، إخراج عثمان أبو لبن، تأليف أماني التونسي.