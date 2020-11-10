محمود حميدة: رشحت لـ"مواطن ومخبر وحرامي" مع محمود عبدالعزيز وهشام سليم

كشف الفنان محمود حميدة عن ترشيحه للمشاركة في بطولة فيلم "مواطن ومخبر وحرامي" للمخرج داوود عبدالسيد.

وقال حميدة في ندوة تكريم الفنان صلاح عبدالله، إن الفيلم كان مرشحا لبطولته كل من محمود عبدالعزيز وهشام سليم، مضيفا أن عبدالعزيز رفض المشاركة في بطولة الفيلم حينها، ما دفع مخرجه لاختيار أبطال آخرين لفيلمه.

وأشار إلى أنه كان مرشحا لتجسيد شخصية الحرامي بالفيلم، إلا أن شعبان عبدالرحيم أدى الشخصية كما ينبغي.

ومن جانبه أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، بدورته الـ36، والذي بدأ من يوم 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، تكريم الفنان الكبير صلاح عبد الله عن مجمل أعماله الفنية.

وقال الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان إن الفنان صلاح عبدالله يستحق التكريم نظرا لأنه قدّم العديد من الأعمال السينمائية المهمة على مدار مشواره الفني، كما نجح في رسم البهجة على وجوه الجمهور من مختلف الأعمار في كل الأعمال التي يشارك بها، بالإضافة إلى قدرته على تجسيد العديد من الأدوار المتنوعة التي نالت إعجاب جميع الفئات العمرية.

من جانبه أعرب الفنان صلاح عبدالله عن سعادته بالتكريم من قبل مهرجان عريق كالإسكندرية السينمائي، وصاحب تاريخ طويل، وبالتالي فإنه يرى أن التكريم بمثابة تقدير كبير له وهذا ما يمنح أي فنان القدرة على مواصلة العطاء والبقاء في قمة النجاح الفني لشعوره بأن ما يقدمه له مردود كبير وهو حب الجمهور.