عائشة بن أحمد أمام محمود حميدة في "ريتسا"

تعاقدت الفنانة عائشة بن أحمد، على بطولة فيلم رستا أمام الفنان محمود حميدة، وهو من إخراج محمد بكير، وتأليف معتز فتيحة، وإنتاج شركة الجذور للمنتج أيمن يوسف، كما يشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم أحمد حاتم، محمد الشرنوبي، مي الغيطي، أسماء جلال.

وصرحت عائشة لـ "الوطن" أنها تلعب دور البطولة النسائية بشخصية رستا، وأضافت أن الدور مختلف عما قدمته من قبل، وتمنت أن الشخصية تُعجب الجمهور، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته في فيلم توأم روحي.

يذكر أن عائشة احتفلت منذ أيام قليلة باختيارها ضمن لجنة تحكيم المهرجان المغاربي للفيلم في دورته التاسعة، ونشرت صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت قائلة "فخورة وسعيدة باختياري ضمن لجنة تحكيم المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة في دورته التاسعة".

كما شاركت عائشة بن أحمد في بطولة فيلم "توأم روحي"، والذي لاقى نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وأشاد به النقاد، حيث يدور الفيلم في إطار رومانسي، ويشارك في بطولته حسن الرداد، وأمينة خليل، إلى جانب عدد من النجوم، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.