انطلاق عروض البيت الفني للمسرح اليوم

تنطلق العروض المسرحية من إنتاج البيت الفني، للمسرح، مساء اليوم، على عدد من المسارح بمحافظتي القاهرة والجيزة، في تمام الثامنة مساء على المسرح القومي في العتبة بعرض مسرحية "الوصية" والمسرحية تتناول قصة الشهيد محمد المعتز رشاد أحد مقاتلي القوات المسلحة البواسل، و الذي استشهد بمدينة رفح عام 2015.

والعرض المسرحي من بطولة أحمد فؤاد سليم، سميرة عبد العزيز، ميدو عادل، محمود حافظ، محمد دسوقي، ألحان المهدي، بسنت صيام، البطولة الغنائية مي فاروق، أشعار محمد بهجت، موسيقى وألحان أحمد كيكار، استعراضات دكتور مجدي صابر، ملابس هالة الزهوي، ديكور محمد الغرباوي، مخرج منفذ علا فهمي، العرض من تأليف أيمن سلامة، وإخراج خالد جلال.

وفي تمام التاسعة مساء على المسرح العائم الكبير بالمنيل تعرض مسرحية "عيلة الفقري"، وتدور أحداث العرض حول عيلة سمعان الفقري وأحداثها الكوميدية من خلال يوم في حياة تلك العائلة.

المسرحية من بطولة محمد الصاوى، فاطمة الكاشف، أحمد شمس، ماهر محمود، أيمن بشاي، نهاد سعيد، منة المصري، مجدي عبدالحليم، أشرف عبدالفضيل، محمود الهنيدي، إيهاب شهاب، ديكور محمد هاشم، إضاءة عز حلمي، موسيقى وألحان أحمد الناصر، أغنية النهاية كلمات الشاعر بلال إمام، من تأليف أحمد الملوانى، ومن إخراج محمد متولي.

وفي تمام السابعة مساء على مسرح الغد بالعجوزة، يتم عرض مسرحية " جنة هنا ".

المسرحية من بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، بالاشتراك مع الفنان القدير أحمد الشريف، أشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان أحمد الناصر، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور وأزياء مي زهدي، من تأليف صفاء البيلي وإخراج محمد صابر.

وفي تمام السابعة مساء على مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات بالعتبة، يتم عرض مسرحية "ريسايكل".

يتناول إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لإنسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من الأستكشات، العرض موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة وإخراج محمد الصغير.