اليوم.. عرض مسرحية "الوصية" على مسرح السلام

تعرض اليوم، مسرحية "الوصية"، ويتناول العرض المسرحي قصة الشهيد محمد المعتز رشاد، أحد مقاتلي القوات المسلحة البواسل، والذي استشهد بمدينة رفح عام 2015، على خشبة مسرح السلام بقصر العيني.

والعرض من بطولة أحمد فؤاد سليم، سميرة عبدالعزيز، ميدو عادل، محمود حافظ، محمد دسوقي، ألحان المهدي، بسنت صيام، البطولة الغنائية مي فاروق، أشعار محمد بهجت، موسيقى وألحان أحمد كيكار، استعراضات دكتور مجدي صابر، ملابس هالة الزهوي، ديكور محمد الغرباوي، مخرج منفذ علا فهمي، العرض من تأليف أيمن سلامة، وإخراج خالد جلال.

يذكر أنه خلال الفترة الماضية كان فريق عمل مسرحية "الوصية"، فاجأ بالتنسيق مع الفنان إيهاب فهمي، المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي قبل دخوله للمسرح القومي لمتابعة بدء بروفة المسرحية، وأحضروا له أكثر من تورتة واحتفلوا بعيد ميلاده وسط هتاف جميع الحضور.

وحضر الاحتفال الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والفنانون أحمد فؤاد سليم ومحمود حافظ وميدو عادل والمطربة مي فاروق التي غنت له "عقبالك يوم ميلادك".

وعبر المخرج خالد جلال عن سعادته بهذه المفاجأة، وعلق قائلا: "أحلى حاجة لما تتفاجئ بالحاجات الحلوة دي".

وكان يعرض على خشبة المسرح القومي مسرحية "المتفائل" وهي بطولة سامح حسين وسهر الصايغ ومجموعة من الفنانين منهم: يوسف إسماعيل، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي، بجانب مجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، إعداد وإخراج إسلام إمام.