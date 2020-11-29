عبدالله رشدي: أنا أهلاوي وطاير من الفرحة.. لكن بلاش نغيظ الزملكاوية

تقدم الداعية عبدالله رشدي بالتهنئة للنادي الأهلي، مؤكدا أنه سعيد بفوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم على حساب نادي الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة الماضية باستاد القاهرة، لكنه شدد على ضرورة عدم التجاوز أو التطاول في الاحتفال بالفوز من قبل بعض جماهير النادي الأهلي.

وتابع رشدي في فيديو بثه على صفحته الرسمية بموقع يوتيوب بعنوان "التاسعة يا أهلي" قائلا: "ألف مبروك على كل واحد يبيشجع فريق النادي الأهلي وببارك للفريق والنادي وسعيد بالفوز، عايزين نخليه فوز أو احتفال راقي نضيف ميكونش فيه أي تطاول أو أي قلة أدب على الآخرين، أو أي إزعاج للناس التانية، عايزين نراعي مشاعر بعض، من حقك تفرح وتمارس فرحتك لكن مش من حقك إن أنت تغلط في الآخرين، أؤيد إننا لازم نحترم الآخر ونقدر مجهوده وأنا مقدر المجهود الذي بذله نادي الزمالك الذي حصل على البطولة 5 مرات".

وقال رشدي: "أي أهلاوي فرحان دون ما نغلط أو نهين كرامة حد دون ما نزعج الأهالي عايزين نكون محترمين، وأنا كأهلاوي بقولك مارس حريتك في الفرح لكن لا يجوز أن نشتم أو ننبذ بالألقاب، لأنك لو كنت مكان جمهور الزمالك وأنت خسران أكيد كنت هتضايق لو حد شتمك أو استهزأ بك أو تطاول عليك أو سمعك ما تكره، كل هذه الأفعال آن الآوان أن يرتقي المجتمع الكروي المصري عن هذه الأفعال".

وأوضح الداعية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "وكونوا عباد الله إخوانا"، وواصل: "نستطيع أن نفرح دون ما نقل أدبنا، أنا فرحان وطاير من الفرح إن الأهلي فاز لكن هل ده يدعوني إني أغل أو أقل أدبي أو استفز حد زملكاوي، ليه بعمل كده أنا لو فعلت ذلك أغضبت الله سبحانه وتعالى وخسرت أخويا والمواطن اللي عايش معايا وعملت شحناء دون أي سبب".

وأشار رشدي إلى أن الكرة عبارة عن "حتة كورة جلد منفوخة هوا، شوية ناس بيضربوها برجليهم، الفريقين لاعيبة يطلعوا كسبانين في الآخر بياخدوا مبالغ خيالية بيتصافوا مع بعض ويقابلوا بعض وأصحاب وحبايب، الناس بيتعلموا مع بعض بروح رياضية إحنا كجمهو أولى أن نتعامل بهذه الروح، هتستفيد إيه لما تتصل بزميلك تغيظه، لكن إنزل رفه عن نفسك وافرح وتشعر بفرحتك وتغتنمها دون أن تجعل لنفسك حق التطاول على الآخرين".