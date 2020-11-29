جهود أمن المنافذ في 24 ساعة: أبرزها ضبط 1664 مخالفة مرورية
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الوطن
12:35 م | الأحد 29 نوفمبر 2020
الداخلية
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 9 قضايا تهريب أبرزها "بضائع متنوعة - مستحضرات تجميل - بضائع أجنبية الصنع –ماكينات مستعملة"، وقضية تهريب نقد.
كما تمّ ضبط 39 قضية أبرزها "مزاولة مهنة دون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح - مخالفات مسطح مائي"، وضبط 1664 مخالفة مرورية متنوعة، وضيط قضيتي هجرة غير شرعية وتزوير مستندات، وتنفيذ 241 حكما قضائيا متنوعا.