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محمود مسلم

جهود أمن المنافذ في 24 ساعة: أبرزها ضبط 1664 مخالفة مرورية

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الوطن
12:35 م | الأحد 29 نوفمبر 2020
الداخلية

الداخلية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 9 قضايا تهريب أبرزها "بضائع متنوعة - مستحضرات تجميل - بضائع أجنبية الصنع –ماكينات مستعملة"، وقضية تهريب نقد.

كما تمّ ضبط 39 قضية أبرزها "مزاولة مهنة دون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح - مخالفات مسطح مائي"، وضبط 1664 مخالفة مرورية متنوعة، وضيط قضيتي هجرة غير شرعية وتزوير مستندات، وتنفيذ 241 حكما قضائيا متنوعا.  

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