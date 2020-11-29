وكيل "الشيوخ": راعينا خلال وضع اللائحة أنها تحقق اهداف المجلس

شهدت جلسة مجلس الشيوخ، اليوم، مناقشات ثرية حول مواد لائحة مجلس الشيوخ.

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، إنَّ الحكومة جادة وصادقة تمامًا بالعمل علي التعاون الدائم والمثمر مع المجلس، مشيرًا إلى أنذَ الفترة القادمة ستشهد تعاونًا كبيرًا.

وأكّدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أنَّ لجنة إعداد اللائحة حرصت على خلال اجتماعاتها على مدار شهر ونصف الشهر على مراعاة أنَّ تخرج اللائحة بشكل يحقق الأهداف التي أنشئ المجلس ليحققها.

ودارت المناقشات حول البنود بكل شفافية وديمقراطية وإيمان تام بأهمية تعددية وطرح الرؤى المختلفة، لافتة إلى أنَّ رئيس المجلس كان حريصًا على الاستماع لكل الآراء.

وقالت وكيل مجلس الشيوخ، إنَّه "للحقيقة والتاريخ كان أعضاء اللجنة وعددهم 30 على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وحرصوا على مشاركة آرائهم واقتراح مواد جديدة باللائحة، فكان وهذا المشروع بين أيديكم، والذي تمت دراسته بعناية فائقة ومراجعته من قبل مجلس الدولة، الأمر الذي أرى معه وأنا مطمئنة إلى ما وصلنا إليه الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، وأن العمل في المجلس في ظل هذه اللائحة سوف يعد إضافة جديرة بالاحترام وإضافة كبيرة للمنظومة التشريعية".

وأضافت وكيل مجلس الشيوخ، أنَّه في ظل حرص القيادة السياسية ورغبتها الملحة بجهود التنمية في مصر إلى أقصى طاقتها الممكنة، أتوقع أنَّ يكون للمجلس دورًا بارزًا في تحقيق مصلحة الوطن من خلال ما ستحققه اللائحة من بيئة مناسبة للعمل، وما يصبو إليه الأعضاء من قواعد يعتمدون عليها في مناقشتهم ومقترحاتهم بمختلف اللجان.