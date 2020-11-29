شعبة المواد البترولية: أنبوبة الغاز بـ65 جنيها ولا توجد أزمة في الشتاء

قال حسن نصر رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية، إن حجم الاستهلاك اليومي من اسطوانات البوتاجاز يبلغ نحو مليون أسطوانة، مؤكدًا أن الأوضاع خلال الفترة الحالية بالفعل مستقرة، ولا يوجد أي أزمات في المعروض، مشددًا على أن الدولة لديها احتياطي ومخزون من المواد البترولية يستخدم في حالات الطوارئ أو توقف الموانئ في حالة النوات والتقلبات الجوية.

وأضاف نصر، لـ"الوطن"، أن الكميات المطروحة في الأسواق تكفي حاجة الاستهلاك المحلي، إضافة إلى وجود مخزون استراتيجى يكفي 25 يوما من إنتاج الاسطوانات، وأي ارتفاع في معدلات الاستهلاك للأنابيب خلال شهر رمضان واستمرار تطبيق الحظر يقابلة وفرة كبيرة في المعروض، ولا يوجد أي نقص في كافة المواد البترولية الأخرى سواء البنزين أو السولار خاصة مع قلة حركة المواطنين خلال وقت الحظر.

وتابع بأن أسعار أسطوانات البوتاجاز تبلغ 65 جنيه الصغيرة، و130 جنية للاسطوانة ذات الحجم والسعة الأكبر، ولفت إلى أنه رغم ارتفاع معدلات الاستهلاك في الشتاء إلا أن وفرة المعروض منعت من انتشار أي زحام على المستودعات مع وضع الإجراءات الاحترازية لمنع التكدس مع انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى وجود تعقيم مستمر للأنابيب بعد إنتاجها وقبل وصولها للمواطنين تخوفا من انتقال الفيروسات أثناء نقلها واستخدامها في المنازل.