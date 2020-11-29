"الهندسية": ارتفاع فاتورة الطاقة لـ5 مليارات جنيه يهدد المنتج بالأسواق

طلبت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التدخل العاجل لإنقاذ صناعة الألومنيوم والسبائك الحديدية المهددة بالتوقف بسبب ارتفاع أسعار الطاقة المستخدمة في صهر المواد الخام.

وكشف المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تقرير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الارتفاع المتزايد في أسعار الطاقة بلغ أكثر من 120% عما كان مخطط لها من قبل الدولة أدى إلى ارتفاع الفاتورة المطلوبة من شركتي الألومنيوم بنجع حمادي والسبائك الحديدية بإدفو لنحو 5 مليارات جنيه سنويا وهي تمثل نسبة 48% من تكلفة إنتاج الطن الواحد.

وأشار إلى أن الدولة أقرت المشروع القومي للتوسع في إنتاج الألومنيوم والسبائك الحديدية للحفاظ على الريادة التي تتمتع بها مصر في الأسواق العالمية وهذا يتطلب موافقة وزارة الكهرباء بضرورة الاستجابة لرؤية الشركتين المتمثلة في استخدام الطاقة البديلة من خلال مشروع الطاقة الشمسية التي تتمتع بها محافظتي قنا وأسوان.

وكانت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، طلبت في مطلع العام الجاري، من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التدخل العاجل لإنقاذ الصناعات الإستراتيجية المعرضة للتوقف بسبب ارتفاع أسعار الطاقة المستخدمة في صهر المواد الخام.

وأكد المهندس خالد الفقي رئيس النقابة، أن مجمع الألومنيوم في نجع حمادي يواجه منافسة غير عادلة لحصوله على الكيلووات / ساعة بسعر 7 سنتات، في حين أن المتوسط العالمي لا يتجاوز 3 سنتات، ما يؤدى إلى انخفاض صادرات الشركة، والتي تبلغ نسبة 54% من حجم إنتاجها السنوي.

وأضاف الفقي أن شركة السبائك الحديدية في إدفو بأسوان مهددة بخسائر فادحة بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية المستخدمة في صهر الخامات بنسبة 50% من سعر الطن المنتج، وأصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المحلية والتصديرية وضياع الموارد المالية المؤكدة من النقد الأجنبي.