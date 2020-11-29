تحديد هوية صاحب "الكلب" في الفيديو المسيء لـ شيكابالا: طالب

أكد مصدر أمني، أنه سيجري القبض على المتهمين بالمشاركة في فيديو التنمر والإساءة لـ محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك، وذلك بعد تحديد هوية 6 منهم، حيث جرى التوصل لهويتهم بعدما ظهروا بالكاميرات في أحد ميادين الأقصر، وهم يحملون "كلب أسود" يرتدي قميصا أبيض، وهتفوا باسم اللاعب.

وأضاف المصدر أنه جرى التوصل إلى صاحب الكلب وقميص الزمالك التي ظهرت في الفيدو، وأشارت التحريات إلى أنه طالب، وجاري ضبطه.

وكشفت تحريات المباحث عن أن المشاركين في الفيديو ينتمون لمحافظة الأقصر، وقاموا بتصوير الواقعة عقب انتهاء مباراة فريقي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء الجمعة الماضي، والذي انتهى بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

وأكدت التحريات أن المشاركين في الواقعة، وجهوا بالفعل شتائم وعبارات غير لائقة ضد اللاعب.

الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام بعد فيديو "الكلب"

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن أول تحرك لمجلس إدارة القلعة البيضاء، ضد الفيديو المتداول لقلة من جماهير الأهلي، بحمل "كلب" يرتدي علم الزمالك، وسط هتافات باسم شيكابالا.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "سنقدم بلاغا للنائب العام، ضد كل تجاوز حدث ضد لاعبي الزمالك، وضد شيكابالا، وبالتحديد الفيديو الذي جرى تداوله خلال الساعات الماضية".

شيكابالا يرد على جماهير الأهلي بصورة حذاء

رد محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك، على فيديو "الكلب"، ونشر صورة وهو يرفع الحذاء في وجه جماهير الأهلي.

ورفضت شريحة كبيرة من جماهير الأهلي، الفيديو المتداول، خاصة وأن شيكابالا كان تواجد في قناة الأهلي بعد رحيل 74 مشجعًا في حادث بورسعيد.

وفي 2010، قام شيكابالا، بعد دقائق قليلة من خروجه خلال مباراة فريقه أمام الأهلي، في بطولة الدوري، برفع حذائه في وجه جماهير الأهلي، بعدما قامت بسبه.

وخرج شيكابالا في الدقيقة 79 من المباراة، وبعد جلوسه على دكة البدلاء قامت جماهير الزمالك بتوجيه التحية له، فقام بالذهاب إلى الجمهور لرد التحية، في الوقت الذي قامت فيه جماهير الأهلي بسبه، مما دفعه لرفع الحذاء لهم تعبيراً عن غضبه الشديد من هذا التصرف.