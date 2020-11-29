عنصرية وقلة أدب.. نجوم الفن يرفضون الإساءة لـ شيكابالا

رفض نجوم الفن الإهانة التى تعرض لها نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، شيكابالا، عقب مباراة نادي الأهلى والزمالك فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والتى انتهت بفوز النادي الأهلى بهدفين لهدف.

كان عدد من جماهير الأهلي قاموا بحمل كلب أسود بفانلة بيضاء ليسخروا من لاعب الزمالك شيكابالا، عقب انتهاء المباراة التي جمعت الفريقين أمس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

قال الفنان الأهلاوي سعد الصغير لـ"الوطن"، "شيكابالا لاعب كبير، ونجم الزمالك ومصر، وأنا ضد أي تجريح له، وأطالبه باستكمال مسيرته".

في حين قال الفنان أحمد الشامي "ما حدث مع شيكابالا من بعض الجماهير ما هو إلا عنصرية وقلة أدب، لا تليق بجماهير النادي الأهلي".

قال الشاعر والسيناريست مدحت العدل: "إن من يفهم في الكرة لديه علم بأن موهبة شيكابالا لو كانت تمت رعايتها بشكل جيد، لكان أحد أفضل لاعبي العالم، معبرا عن سعادته للغاية بالمباراة وبهدف شيكابالا الرائع، وكذلك هدف "أفشة الرائع".

وتابع: "عندما سألني أحد الأصدقاء: أي اللاعبين تخشى في الأهلي؟ قلت لهم وليد سليمان وديانج وأفشة، والمصريون لم يعتادوا أن العمل غاية، وإنما اعتادوا أن يعملوا لكي يحصلوا على الأموال، وهكذا الحال مع لاعبي كرة القدم، يحرزون هدفا وتزداد الثقة فيخسرون، كريستيانو رونالدو له نفس عمر شيكابالا، ولكن عندما ترى ما يفعله كريستيانو في منزله تنبهر، متسائلا "ليه شيكابالا مش بيدرب في منزله؟".

وكتب الفنان أحمد العوضي "أنا راجل أهلاوي بس بحب شيكابالا.. وشيكابالا محدش يعترض على أنه واحد من أهم المواهب في الكرة المصرية.. وشيكابالا بيحب ناديه وده نحترمه ويكفي شيكابالا موقفه مع شهداء بورسعيد للنادي الأهلي.. في حب الأباتشي".

في حين قال الفنانة إيمي سالم إن شيكابالا هو نجم مصر والزمالك ونجم مباراة الأهلي والزمالك.