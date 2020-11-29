"الشيوخ" يستجيب لمقترح "شباب الأحزاب" ويعدل مسمى لجنة الزراعة

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على المواد المتعلقة بعدد اللجان النوعية وأختصاصتها من المادة 38 للمادة 59 من مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس.

وتتضمن مشروع قانون اللائحة 292 مادة، وتشمل جميع النواحي الإجرائية وقواعد الحديث في المجلس والأدوات البرلمانية.

وتقدم نواب "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، بمقترح لتعديل اسم لجنة الزراعة، على أن يكون النص الجديد لجنة الزراعة والري والموارد المائية.

ووافق المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليًا، على المقترح الذى تقدم به النائب أكمل نجاتي، عضو التنسيقية كما تمّ إضافة جميع الموارد المائية ليصبح المتعلق بنهر النيل والري والصرف والصرف.

ويستمر مجلس الشيوخ، في مناقشة مشروع القانون، تمهيدًا لإقرارها بشكل نهائي لبدء عمل اللجان النوعية.