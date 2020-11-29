بالأسماء.. الفائزون بقرعة أراضي الإسكان الاجتماعي بدمياط

بدأت قبل قليل إجراءات القرعة اليدوية للمتقدمين لشراء قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، والمطروحة للحجز بالمدن الجديدة، في الفترة من 15/9/2020 : 15/10/2020، بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، باستاد نادي المقاولون العرب بمدينة نصر.

وأسفرت القرعة عن فوز 22 متقدما للحجز، بحضور حسن غانم رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، ووفد من قيادات مجلس الدولة، والرقابة الإدارية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الإسكان، وبنك التعمير.

ووجّه المحاسب حسن غانم التحية لجموع الحاضرين باستاد المقاولون العرب، معربا عن أمله في فوز جميع الحاضرين بقطعة أرض، مؤكدا أنّ جميع أجهزة الدولة تعمل بشفافية، ونزاهة لوصول الدعم لمستحقية، بدليل إجراءات القرعة العلنية اليدوية، أمام أعين جميع المتقدمين، وبحضور الجهات الرقابية والحكومية المختصة للتأكيد على هذا المعنى.

وتقدم للقرعة بمدينة دمياط الجديدة 10 آلاف و301 مواطن، وفاز منهم 22 فقط، بواقع قطعة أرض لكل متقدم، حسب الإعلان.

الوطن تنفرد بنشر أسماء الفائزين بقرعة أراضى الإسكان الإجتماعي بمدينة دمياط الجديدة

وفاز بالقطع الـ22، كل من:

1. نورهان محمد عبدالمنعم السعيد.

2. عبير حسن محمد.

3- أحمد فتحي عطية البهنساوي.

4- أسامة محمد محمود.

5- محمد فتحي عبدالعليم.

6- محمد أحمد إبراهيم ابراهيم.

7- محمد زينهم محمد فرج.

8- هدى عبده عبدالوهاب.

9- إيمان السعيد عبدالقادر السيد.

10- بلال راضي محمد بلال.

11- خالد أحمد محمود.

12- عزيزة أحمد طه ترك.

13- محمود جمعة محمد أحمد.

14- سارة أنور على مرزوق.

15- سحر محمود محمد إمام.

16- أمل محمد محمد خضر.

17- محمد جاب الله على عبدالله

18- أحمد عبدالحميد عوض صبيح

19- محمد المحجوب عبدالسلام

20- هالة أحمد محمد صابر

21- أسماء فكري محمد عوض الله

22- مربم رأفت محمد.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن مواعيد وأماكن إجراء القرعة اليدوية للمتقدمين لشراء قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، والمطروحة للحجز بالمدن الجديدة، في الفترة من 15/9/2020 : 15/10/2020، بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، والتي تنتهي يوم الأحد الموافق 20/12/2020، مؤكدا أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية في هذا الشأن.

مواعيد وأماكن إجراء قرعة أراضي الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة.. والقرعة تستمر حتى 20 ديسمبر

وكان المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، قال إنّه سيتم إجراء القرعة لقطع أراضي الحي السادس، بالمجاورة 30، مسلسل 1، بمدينة دمياط الجديدة، وقطع الأراضي بالامتداد الغربي (أراضي الإسكان الاجتماعي)، مسلسل (1، 2)، بمدينة الفيوم الجديدة، وقطع أراضي الحي 35، بالمجاورة 7، مسلسل 1، بمدينة العاشر من رمضان، وسيتم إجراء القرعة لتلك المدن باستاد المقاولون العرب.

ويتم إجراء القرعة لأراضي الحي الثاني – منطقة 4 – مجاورة (1، 2، 3، 4) – مسلسل 1، والحي الثالث – الحي الرابع – مسلسل (2، 3)، وغرب المدينة مجاورات (أ – ب – ج) – مسلسل 4، وغرب المدينة – مجاورة ج – مسلسل 5، والحي الأول – مسلسل 6، بمدينة قنا الجديدة، بالسرادق المقام بجهاز المدينة، وكذا أراضي منطقة الإسكان الاجتماعي 480 فدانا – المجاورة الأولى والثانية – مسلسل 1، ومنطقة عمارات الإسكان الاجتماعي – المرحلة الثانية – منطقة 620 فدانا – مناطق (أ – ج – د – و) – مسلسل 2، ومنطقة عمارات الإسكان الاجتماعي – المرحلة الثانية – منطقة 620 فدانا – منطقة (ب) – مسلسل 3، بمدينة طيبة الجديدة، بالسرادق المقام بجهاز المدينة، إضافة إلى أراضي منطقة التوسعات الجنوبية الشرقية منطقة 4 – مسلسل 1، بمدينة أسيوط الجديدة، وذلك بمقر جهاز المدينة.

وكان المهندس محمد أنور هلال، أشار إلى أنّه سيتم يوم السبت 12/12/2020، إجراء القرعة لأراضي الحي الرابع – مسلسل (1، 2)، بمدينة أسوان الجديدة، وذلك بنادي سيتي كلوب في الحي الثالث بالمدينة، وأراضي منطقة 735 فدانا – مجاورة 30 – مسلسل 1، بمدينة سوهاج الجديدة، بالسرادق المقام بجهاز المدينة، وأراضي منطقة 55 فدانا – منطقة الإسكان الاجتماعي – مسلسل 1، بمدينة أخميم الجديدة، بالسرادق المقام بجهاز المدينة.

وأوضح أنّه سيتم يوم السبت 19/12/2020، إجراء القرعة لأراضي حي الفردوس، بالمجاورات (2، 3، 4) – مسلسل 1، بمدينة السادات، وسيتم يوم الأحد 20/12/2020، إجراء القرعة لأراضي الحي الثاني – مجتمع ثان – مجاورة (1، 4) – مسلسل 1، والحي الثالث – المجتمع السادس – مجاورات (1، 2أ، 2ب، 3ب كود 1) – مسلسل 2، والحي الخامس – المجاورتين الأولى والثانية – مسلسل 3، والحي السادس – المجاورات (1، 3، 5أ، 5ب) – مسلسل 4، والحي السادس – مجاورة (2، 4) – مسلسل 5، والحي الثامن – المجاورة الأولى – مسلسل 6، والحي السابع، قطاع (و)، وبلوكات (1، 2، 3، 4) – مسلسل 7، بمدينة برج العرب الجديدة، بنادي الاتحاد السكندري.

غانم: السماح للحاجزين فقط بحضور القرعة بموجب إيصال سداد مقدم الحجز

وكان حسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، قال إنّه سيتم السماح للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز (توقيع المتقدم شخصيا أو بتوكيل خاص) بحضور القرعة العلنية، وعلى المتقدمين للحجز التواجد من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا في الأيام المحددة لكل مدينة، لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب في الساعة 12 ظهرا للبدء في إجراءات القرعة العلنية.

وبالنسبة للحاجزين الذين لم يتمكنوا من الحضور، فستطبق اللجنة المشكلة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس الدولة، والرقابة الإدارية، نموذج بيانات العميل الخاص به، ووضعه في الصناديق الخاصة بإجراء القرعة.

ولفت إلى أنّه بالنسبة للحاجزين الذين لم يوفقوا في القرعة العلنية، يمكنهم فتح حساب مميز لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده، مضافا إليه العائد المقرر مع التمتع بمزايا عديدة، وحال الرغبة في استرداد المقدم مضافا إليه العائد، فيمكن التقدم للفرع السابق سداد جدية الحجز به اعتبارا من يوم الأحد 10/1/2021 : يوم الخميس 11/2/2021، خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 4 وحتى الساعة 6 مساءً، وسيتم استبعاد المخالفين لكراسة الشروط من الدخول في هذه القرعة العلنية، وسيتم إعلان نتيجة القرعة على موقعي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، وكذلك كشوف القرعة بكل من جهاز المدينة المختص، وفرع البنك بالمدينة.​