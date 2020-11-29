هنا الزاهد تكثف تصوير مشاهدها بمسلسل "حلوة الدنيا سكر"

تكثف الفنانة هنا الزاهد تصوير مشاهدها بمسلسل "حلوة الدنيا سكر"، والذي من المقرر عرضه خلال الأسبوع المقبل علي شاشة dmc.

وسلمت الشركة المنتجة الحلقات الأولى من المسلسل، بعد الانتهاء من المونتاج، ويعتبر مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، أول بطولة مطلقة للفنانة هنا الزاهد في الدراما التليفزيونية، وهو من نوعية الأعمال 45 حلقة.

وتدور فكرته في إطار اجتماعي كوميدي، وعبارة عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف مع وجودها في جميع القصص.

وترجع فكرة المسلسل للكاتب يسري الفخراني، وإخراج العمل خالد الحلفاوي، ويشارك في قصصه المختلفة عدد من الفنانين وضيوف الشرف منهم؛ محمد كيلاني ومحمود عبدالمغني، وميدو عادل، ومحمد الشرنوبي، وحنان سليمان، وجيلان علاء، وياسمين رحمي، وليلى عزالعرب، وبسنت النبراوي، فيما يظهر الفنان أحمد فهمي كضيف شرف في حلقة واحدة فقط.

"حلوة الدنيا سكر" مكون من 9 حكايات منفصلة، وكل حكاية تدور في 5 حلقات بأبطال مختلفين، والعمل من إنتاج شركة "4k media" للمنتج كريم أبوذكري، بمشاركة شركة "سينرجي"، ويعرض على إحدى شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان آخرأعمال هنا الزاهد فيلم "الغسالة"، والذى تم عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضى، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، وشارك في بطولته النجوم "محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء"، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا، وحقق إيرادات عالية .