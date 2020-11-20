هنا الزاهد طبيبة طوارئ في قصة "قولي لأحمد" من مسلسل "حلوة الدنيا سكر"

انتهى السيناريست إياد صالح من كتابة قصة "قولي لأحمد" وهي إحدى حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" التي تقوم ببطولته الفنانة هنا الزاهد.

وتُجسد هنا الزاهد في قصة "قولي لأحمد" دور دكتورة تعمل في قسم الطوارئ بأحد المستشفيات، وفي إحدى الليالي تستقبل سيدة أعمال جاءت للمستشفى بعد تعرضها لحادث كبير، وقبل وفاتها تقوم هذه السيدة بإبلاغ هنا الزاهد سر، سيقوم بتغيير مجرى حياتها، في إطار من التشويق الذي يجمع بين الرومانسية والكوميديا.

وأعرب إياد صالح- في بيانٍ صحفي عن سعادته للعمل في هذا المسلسل مع المخرج خالد الحلفاوي، والمنتج كريم أبو ذكري، خاصة وأنه ليس أول مشروع يجمعهما، فتعاونا سويا قبل قصة "قولي لأحمد" في مسلسل يحمل اسم "عالم افتراضي" وتم تجهيزه ومن المفترض بدأ العمل فيه مع مطلع العام المقبل.

وكانت هنا الزاهد، قالت في بيانٍ لها، إنها تجسد شخصية مختلفة تمامًا عما قدمته من قبل في أعمالها الفنية، وتطل من خلال المسلسل بأسلوب جديد سيفاجئ الجمهور، مؤكدة أن التحضير للشخصية في البطولة المطلقة ليس سهلًا ويحتاج إلى جهد كبير، موضحة أنها دائمًا تسعى إلى التمرد على أدوارها بتقديم شخصيات على النقيض منها كي لا تكرر نفسها.

وأضافت أن كثيرًا من العوامل جذبتها لشخصيتها في المسلسل، خاصة أن هناك مشاعر وتفاصيل كثيرة موجودة بالدور الخاص بكل شخصية تجسدها في كل حكاية من الحكايات، بالإضافة لتفاصيل أخرى سيلاحظها الجمهور خلال عرض حلقات العمل.

"حلوة الدنيا سكر".. مسلسل تدور فكرته عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف من حيث الكاتب والأبطال مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، ومن إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج سينرجي و كريم أبو ذكري، ويضم المسلسل نخبة كبيرة من ضيوف الشرف.

ووقع الاختيار على مؤلفي القصص التسعة وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، ومن المقرر بداية عرض المسلسل في نهاية الشهر الجاري.

ويخوض البطولة أمام هنا الزاهد مجموعة من النجوم في كل قصة درامية، أبرزهم محمد كيلاني الذي يقدم أمام هنا الزاهد حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبدالمغني حكاية أخرى، وكذلك الأمر للفنان ميدو عادل، ومحمد الشرنوبي، والعديد من النجوم الآخرين وسيعلن عن أسمائهم لاحقًا، كما يشارك في بطولة العمل نخبة من الفنانين أبرزهم حنان سليمان، جيلان علاء، ياسمين رحمي، ليلى عز العرب، وبسنت النبراوي، فيما يظهر الفنان أحمد فهمي كضيف شرف في حلقة واحدة فقط.