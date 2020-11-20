هنا الزاهد طبيبة طوارئ في قصة "قولي لأحمد" من مسلسل "حلوة الدنيا سكر"

هنا الزاهد طبيبة طوارئ في قصة "قولي لأحمد" من مسلسل "حلوة الدنيا سكر"
كتب:
أحمد حسين صوان
10:13 م | الجمعة 20 نوفمبر 2020
هنا الزاهد
انتهى السيناريست إياد صالح من كتابة قصة "قولي لأحمد" وهي إحدى حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" التي تقوم ببطولته الفنانة هنا الزاهد.
وتُجسد هنا الزاهد في قصة "قولي لأحمد" دور دكتورة تعمل في قسم الطوارئ بأحد المستشفيات، وفي إحدى الليالي تستقبل سيدة أعمال جاءت للمستشفى بعد تعرضها لحادث كبير، وقبل وفاتها تقوم هذه السيدة بإبلاغ هنا الزاهد سر، سيقوم بتغيير مجرى حياتها، في إطار من التشويق الذي يجمع بين الرومانسية والكوميديا.
وأعرب إياد صالح- في بيانٍ صحفي عن سعادته للعمل في هذا المسلسل مع المخرج خالد الحلفاوي، والمنتج كريم أبو ذكري، خاصة وأنه ليس أول مشروع يجمعهما، فتعاونا سويا قبل قصة "قولي لأحمد" في مسلسل يحمل اسم "عالم افتراضي" وتم تجهيزه ومن المفترض بدأ العمل فيه مع مطلع العام المقبل.
وكانت هنا الزاهد، قالت في بيانٍ لها، إنها تجسد شخصية مختلفة تمامًا عما قدمته من قبل في أعمالها الفنية، وتطل من خلال المسلسل بأسلوب جديد سيفاجئ الجمهور، مؤكدة أن التحضير للشخصية في البطولة المطلقة ليس سهلًا ويحتاج إلى جهد كبير، موضحة أنها دائمًا تسعى إلى التمرد على أدوارها بتقديم شخصيات على النقيض منها كي لا تكرر نفسها.
وأضافت أن كثيرًا من العوامل جذبتها لشخصيتها في المسلسل، خاصة أن هناك مشاعر وتفاصيل كثيرة موجودة بالدور الخاص بكل شخصية تجسدها في كل حكاية من الحكايات، بالإضافة لتفاصيل أخرى سيلاحظها الجمهور خلال عرض حلقات العمل.
"حلوة الدنيا سكر".. مسلسل تدور فكرته عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف من حيث الكاتب والأبطال مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، ومن إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج سينرجي و كريم أبو ذكري، ويضم المسلسل نخبة كبيرة من ضيوف الشرف.
ووقع الاختيار على مؤلفي القصص التسعة وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، ومن المقرر بداية عرض المسلسل في نهاية الشهر الجاري.
ويخوض البطولة أمام هنا الزاهد مجموعة من النجوم في كل قصة درامية، أبرزهم محمد كيلاني الذي يقدم أمام هنا الزاهد حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبدالمغني حكاية أخرى، وكذلك الأمر للفنان ميدو عادل، ومحمد الشرنوبي، والعديد من النجوم الآخرين وسيعلن عن أسمائهم لاحقًا، كما يشارك في بطولة العمل نخبة من الفنانين أبرزهم حنان سليمان، جيلان علاء، ياسمين رحمي، ليلى عز العرب، وبسنت النبراوي، فيما يظهر الفنان أحمد فهمي كضيف شرف في حلقة واحدة فقط.