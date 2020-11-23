شقيقة هنا الزاهد تشارك في مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"

أعلنت الفنانه هنا الزاهد، خوض شقيقتها فرح أولى تجاربها التمثيلة، من خلال مشاركتها في مسلسل "حلوه الدنيا سكر".

ونشرت "هنا" عبر إنستجرام صور لشقيقتها أثناء تجهيزاتها للتصوير، معلنة مشاركتها في إحدى الحلقات بدور شقيقتها.

وتواصل الفنانة هنا الزاهد، تصوير مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، الذي يُعد أول عمل درامي تقوم ببطولته المطلقة، وينتمي لنوعية الأعمال التي تمتد لـ45 حلقة.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل في مطلع العام المقبل على شاشة إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال 9 قصص مختلفة، كل منها تُعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، وفكرة المشروع ترجع للكاتب يسري الفخراني، ويقوم بإخراج العمل خالد الحلفاوي.

وقالت هنا الزاهد، في تصريحات صحفية، إنها تجسد شخصية مختلفة تمامًا عما قدمته من قبل في أعمالها الفنية، وتطل من خلال المسلسل بأسلوب جديد سيفاجئ الجمهور، مؤكدة أن التحضير للشخصية في البطولة المطلقة ليس سهلًا ويحتاج إلى جهد كبير، موضحة أنها دائمًا تسعى إلى التمرد على أدوارها بتقديم شخصيات على النقيض منها كي لا تكرر نفسها.

وأضافت أن كثيرًا من العوامل جذبتها لشخصيتها في المسلسل، خاصة أن هناك مشاعر وتفاصيل كثيرة موجودة بالدور الخاص بكل شخصية تجسدها في كل حكاية من الحكايات، بالإضافة لتفاصيل أخرى سيلاحظها الجمهور خلال عرض حلقات العمل.