زملاء طبيب توفى بكورونا يتبرعون بجهاز تنفس صدقة على روحه بالغربية

أعلنت إدارة مستشفى المنشاوي العام بالغربية، عن قبول تبرع بجهاز تنفس غير اختراقي "باي باب" من زملاء الدكتور أحمد الحلوجي، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة طنطا، أحد أشهر أطباء النساء والتوليد في الغربية، الذي توفى الأسبوع الماضي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن دفعة الطبيب الراحل، قررت التبرع بأجهزة تنفس غير اختراقية (باي باب) لصالح مرضى المستشفى كصدقة جارية على روح زميله.

وأعلنت إدارة المستشفى تقديم وافر الشكر للأطباء المتبرعين، على لمسة الوفاء منهم تجاه زميلهم الراحل.

كان الدكتور أحمد الحلوجي، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة طنطا، أحد أشهر أطباء النساء والتوليد في محافظة الغربية، توفى بعدما أصيب بفيروس كورونا، وجرى عزله في مستشفى الطب النفسي بجامعة طنطا، لكن حالته الصحية تدهورت ووضع داخل العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي، إلى أن وافته المنية.

واليوم الأحد، توفيت طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة أميرة زكى، بمدينة طنطا، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى كفر الزيات العام، وتم تغسيلها وتكفينها ودفنها بمقابر الأسرة بمعرفة الطب الوقائي، ووفقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت الدكتورة أميرة زكي، أخصائية الجلدية، قد أصيبت بفيروس كورونا منذ عدة أيام وظهرت عليها الأعراض، وتم عزلها بمستشفى كفر الزيات، لكن حالتها الصحية تدهورت وتوفيت اليوم.

وفي وقت سابق اليوم، توفيت مها جمال، ممرضة بمستشفى صدر المحلة، متأثرة أيضا بإصابتها بفيروس كورونا، بعد تدهور حالتها الصحية، عقب أيام من ولادتها طفل عمره 15 يوما.

وظهرت أعراض الإصابة بفيروس كورونا على مها جمال، خلال فترة حملها؛ إذ أجريت لها عملية ولادة قيصرية وأنجبت طفلا، تم عزله في الحضانة، وجاءت نتيجة تحاليله "سلبية"، لكن حالة الأم تدهورت، حتى توفيت اليوم.