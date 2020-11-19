"الحلوجي" و" الدخاخني" جمعهما العمل في جامعة طنطا وعزلا بغرفة واحدة

جمعهما العمل داخل قسم أمراض النساء والتوليد في مستشفيات جامعة طنطا، وأب فيروس كورونا أن يفرقهما بعد إصابتهما في توقيت واحد، ليجتمعا في غرفة عزل واحدة ليخضعان للعلاج وفقا للبروتوكول، ولم يمر على وفاة أحدهما سوى 24 ساعة ليلحق به الآخر.

الدكتور أحمد الحلوجي، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة طنطا، وأحد أشهر أطباء النساء والتوليد في مدينة " شيخ العرب"، أصيب بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، وتم عزله في غرفة بمستشفى الطب النفسي بجامعة طنطا، وتدهورت حالته الصحية وتم وضعه داخل العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي إلى أن وافته المنية أمس الأربعاء، واليوم، الخميس توفيت زميلته الدكتورة رغدة الدخاخني، 38 عامًا، مدرس أمراض النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة طنطا.

" الحلوجي" و " الدخاخني" عملا معا في قسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة طنطا، وجمع بينهما الإصابة بفيروس كورونا في نفس الفترة الزمنية، وتم عزلهما في نفس الغرفة والمستشفى، وتوفى الدكتور أحمد الحلوجي، أمس الأربعاء ولم يمر سوى 24 ساعة على وفاة زميلته الدكتورة راغدة الدخاخني تاركة طفلة رضيعة عمرها 7 أيام.

وقال الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة طنطا، إن الدكتورة رغدة الدخاخني، مدرس أمراض النساء والتوليد في كلية الطب بجامعة طنطا، 38 عاما، زوجها الدكتور وائل علاء، مدرس الجراحة العامة بكلية الطب، جامعة طنطا، أصيبت بفيروس كورونا منذ 4 أسابيع، وكانت حامل في الشهر التاسع، وتم عزلها في مستشفى العزل بجامعة طنطا، وخضعت للعلاج وفقا للبروتوكول المتبع.

وأضاف أن فريق طبي على أعلى مستوى من أطباء النساء والتوليد بمستشفيات الجامعة، نجح في اجراء عملية وضع لها منذ أسبوع، ورزقت بطفلة، وحالتها الصحية تدهورت في الآونة الأخيرة، وتوفيت اليوم، داخل مستشفى الطب النفسي بجامعة طنطا، وتم تغسيل وتكفين الجثمان طبقًا للإجراءات الاحترازية بمعرفة الطب الوقائي.

من جانبه تقدم الدكتور عماد عتمان القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات والمدير التنفيذي للمستشفيات ومديرو المستشفيات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بخالص التعازى فى وفاة الدكتورة رغدة الدخاخني، زوجه الدكتور وائل علاء مدرس الجراحه العامة بطب طنطا.