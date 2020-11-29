رئيس الشيوخ يشترط إخطاره بسفر النواب للخارج في تعديلات اللائحة

أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، ضرورة إخطار رئيس المجلس بجهة سفر أي عضو إلى الخارج، ولرئيس المجلس حق الاعتراض.

يأتي ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه المادة "234" الخاصة بتنظيم سفر النواب في مشروع لائحة مجلس الشيوخ، مناقشات عديدة.

تنص المادة، على أنه لا يجوز للعضو السفر للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس، بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره.

وحرص المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على إعطاء الفرصة للنواب المعترضين على الصياغة الواردة في مشروع اللائحة الجديدة لعرض رؤيتهم.

وأعقب ذلك موافقة المجلس على تعديل نص المادة 234 من مشروع قانون اللائحة، لتكون وجوب إخطار العضو لرئيس المجلس بالسفر، وليس عدم الجواز.

وصوت المجلس على النص في شكله الجديد "في حالة سفر العضو لخارج البلاد، عليه أن يخطر رئيس المجلس ولرئيس المجلس حق الاعتراض".

وثار جدلا كبيرا بشأن المادة، بين مطالبا بالاكتفاء بالإخطار، ومن شدد على ضرورة تشديد الإجراءات، ورأى رئيس المجلس، ضرورة تشديد الأمر، نظرا لأن النائب لا يعبر عن نفسه، وينتمي لمؤسسة تشريعية.

ومن جانبه طالب النائب بهاء أبو شقة، بحذف كلمة "لا يجوز"، كونها تتعارض مع نص دستوري، وأن التنقل حق دستوري في كل العالم، ولا يجوز قيد النائب والإبقاء على نص "ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن".

الجدير بالذكر، أن النص القديم كان يتضمن "لا يجوز للعضو السفر للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس، بناء على طلب كتابى يبين فيه وجهته وسبب سفره، لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج فى مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك فى مضبطة الجلسة".

ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة ألاصلية التي يعمل بها ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس.