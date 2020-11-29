"الشيوخ" يوافق على المواد المنظمة لتشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ على المواد المنظمة للهيئات البرلمانية للأحزاب.

ووفقًا للمادة 104، يٌخطر کل حزب سياسي، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس.

وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابة بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

وحسب المادة 105، يعتبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها في كل ما يتعلق بشؤونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية في الكلام في المجلس ولجانه على باقي أعضاء المجلس المنتمين إليها.

وجاءت المادة 106 لتقضي بأنَّه يجوز لممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيلها، إما خلال دور الانعقاد، وإما في موضوع معين معروض على المجلس أو بإحدى لجانه، بشرط إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة، وتكون له الأولوية في الكلام بالمجلس ولجانه على باقي المنتمين إليها.

ويؤذن لممثلي الهيئات المعارضة في الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة في المبدأ، أو في أثناء المناقشة العامة في البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة، أو بالخطة العامة للدولة أو في الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.