الإدارية العليا ترفض منح رخصة مطعم لنجل شخص متوفى بالفيوم

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعنا مقاما من وارث متوفى يمتلك مطعما بمحافظة الفيوم بالاشتراك مع آخر، يطالب فيه بنقل رخصة المطعم باسمه بعد تنازل الشريك الآخر للمدعي بإقرارات موثقة عن المطعم، ولكونه يمارس نفس النشاط امتد العقد للمدعي بعد وفاة والده.

وأيدت المحكمة قرار رفض منحه رخصة باسمه الطاعن بالمصروفات.

أقام الدعوى، مورث المتوفى والذي كان مالكا للمطعم، عام ٢٠٠٩ وذلك لأن ورثة أصحاب الترخيص المشتركين مع المتوفى قد تنازلوا له بموجب تنازلات موثقة عن رخصة المحل موضوع التداعى، الأمر الذى كان يوجب على الإدارة نقل رخصة المحل باسمه.

وأكدت المحكمة أن السبب استندت إليه الجهة الإدارية في رفض نقل الرخصة وهو أن الطاعن لم يقدم ما يفيد استمرار العلاقة الإيجارية بينه وبين مالك العقار الذى يقع فيه المحل المطلوب نقل رخصته، مخالف للقانون، لأن عقد إيجار هذا المحل محرر بين مالك العقار وبين شخصين كمستأجرين، أحدهما مورث الطاعن، وطبقًا لقضاء المحكمة الدستورية بشأن نص المادة (29) من القانون رقم 49لسنة1977، فإن عقد الإيجار يمتد إليه بقوة القانون، دون حاجة إلى تحرير عقد إيجار باسمه، طالما كان مزاولاً لذات النشاط التجارى مع مورثه فى المحل.

وأضافت، أن الجدل الذى يثيره الطعن يتعلق بمدى ثبوت صفة للطاعن فىالمحل المطلوب نقل رخصته، ولما كان هذا الجدل يقتضى إجراء تحقيق قضائى للوقوف على مدى توافر شروط امتداد عقد إيجار هذا المحل إلى الطاعن، وذلك فى ضوء الأحكام القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية بين مورث الطاعن ومالك العقار.

ومثل هذا التحقيق يخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة، وكان يغنى الطاعن استصدار حكم عن المحكمة المدنية المختصة يثبت صفته كمستأجر لهذا المحل خلقًا لمورثه.

أما وأن الطاعن لم يقدم هذا الحكم، فلا على الحكم المطعون فيه من سبيل إذ قضى برفض الدعوى بحالتها، وهذا القضاء ولا يمنع الطاعن من معاودة التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية إذا ما تغير الواقع القانونى بعد أن يظفر بحكم من المحكمة المختصة تثبت صفته كمستأجر للمحل.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد، أحمد شمس ، والدكتور هشام عزب، عمر السيد ، أحمد أحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة.