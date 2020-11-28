"تموين المنيا": ضبط 3 طن زيوت طعام بدون ترخيص وتحرير 69 مخالفة للمخابز

أعلن الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، عن تحرير 69 مخالفة تموينية خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، منها 56 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت بين خبز ناقص الوزن، وتصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم، وتوقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية، وخبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان، بالإضافة لضبط 13 مخالفة في مجال متابعة الأسواق، وتنوعت بين منتجات مجهولة المصدر، ومحال تجارية بدون ترخيص، ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، عدم وجود شهادات صحية، وتجار تموينين، وقضايا تموينية أخرى متنوعة.

وأضاف، أنه تم ضبط 3 طن من زيت الطعام قبل تداولها بالأسواق بدون ترخيص، بالإضافة لتحرير مخالفة تصريف وتجميع لتلك الكمية مما يودي الي حدوث خلل في المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية التموين تواصل تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، بالتوازي مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.