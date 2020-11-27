إيقاف أعمال بناء برج مخالف في منطقة شلبي بحي غرب المنيا

أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم، أعمال حفر وبناء بالقطعة رقم 491 بتقسيم شلبي؛ لأحد الأبراج المخالفة، وجرى التحفظ على مواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وقال العميد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية تواصل متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، ووقف أعمال البناء، طبقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورفع المخلفات والقمامة التي تسبب العدوى، وانتشار الأوبئة والأمراض.

وأضاف "صلاح" أنه تم رفع 50 طن مخلفات وقمامة من قرى نزلة حسين وتلة ودمشير، مؤكدا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تواصل أعمالها لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، وتوفير بيئة صحية لهم، للحد من انتشار الأمراض والأوبئة،وخاصة كورونا.

ولفت رئيس المركز إلى تكليف نوابه بمتابعة الأعمال اليومية للمدينة والقرى التابعة للمركز؛ إذ شن حملة نظافة بنطاق حي شمال المنيا، حفاظا علي نظافة الشوارع، وتأكيدا علي اتخاذ الإجراءات الاحترازية؛ ومسحت شوارع الحي وكنست، بداية من سعد زغلول جنوبا، وبورسعيد ورمسيس والحرية بكورنيش النيل، ومنطقة الإخصاص.