محافظ الإسكندرية: نوات 2020 الأكبر.. وآلية جديدة لسحب المياه في ساعة 

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن كمية الأمطار التي تساقطت علي مدينة الإسكندرية في عام 2020 بلغت 10 ملايين متر مكعب، متفوقة بذلك عن نوات أمطار عامي 2015 و2019.

وأضاف "الشريف"، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده محافظ الإسكندرية، بحضور اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، اليوم الأحد، أن الطاقة الاستيعابية حجمها مليونا و800 ألف متر مكعب، لافتا إلى أن نوات 2020 فاقت كثير من النوات الماضية.

وأكد أنه وفقا للدراسات العلمية، وبعد التعاون مع جامعة الإسكندرية، تم رصد مبلغ بين 13 و15 مليار جنيه، من أجل تغيير شبكة الصرف الصحي، بالإضافة إلى تكسير المدينة بالكامل، لافتا إلى أن رئيس مجلس الوزراء أكد أن الدولة على استعداد لإجراء أية مشروعات من أجل إنقاذ المدينة، خاصة مع التغيرات المناخية.

وأوضح أنه تم زيادة عدد النقاط الساخنة بالمحافظة عن العام الماضي، التي كانت 70 نقطة فقط، حيث زادت بعدد 23 نقطة ساخنة، لتبلغ 93 نقطة ساخنة في عام 2020.

وأوضح أن مسؤولية المحافظة هو سحب الكميات الكبيرة من الأمطار، وذلك من خلال السيارات والآلات الجديدة التي تمت الاستعانة بها، حيث يتم سحب جميع المياه في الشوارع خلال ساعة واحدة.

وأشار إلى أن المحافظة بالرغم من سياراتها التي بلغت 120 سيارة، إلا أنها استعانت بعدد 22 سيارة من المحافظات المجاورة وذلك من أجل الأمطار الغزيرة، التي تساقطت على المدينة.