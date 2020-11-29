فيديو.. الحكومة تنتهي من التنفيذ الهندسي لـ6 مراكز "بلازما الدم"

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، عن انتهاء التجهيز الهندسي لأول 6 مراكز ضمن المشروع القومي لبلازما الدم.

ونشر المركز على الموقع الرسمي له، فيديو حول المشروع، استعرض مختلف تفاصيل المشروع الوطني للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

وقال "مركز المعلومات"، إن المشروع يهدف إلى تأمين حاجات الدولة من مشتقات البلازما، وبصفة خاصة (ألبومين- فاكتور 8- إيميونوجلوبيلين).

وتابع: "جرى الانتهاء هندسيًّا من تجهيز 6 مراكز، وهي: (العجوزة- العباسية- دار السلام- الإسكندرية- طنطا- المنيا)، كما تم الانتهاء من مستلزمات الفرش غير الطبي بها بنسبة 100%، ومن الفرش الطبي بنسبة 80%، ويجري تطوير 4 مراكز، وهي: (الإسماعيلية- سوهاج- شبين الكوم- دمياط) وتوريد الأجهزة الطبية اللازمة لها".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجَّه بوضع آلية فعالة ودقيقة لضمان جدارة الآداء بالمشروع، بالتعاون مع شركة "جريفولز" الإسبانية، مؤكدا الأولوية المتقدمة التي يمثلها هذا المشروع على مستوى الدولة.

كما وجه الرئيس السيسي في اجتماع مع "ريمون جريفولز"، و"فيكتور جريفولز"، رئيسي مجلس إدارة الشركة الإسبانية، وبحضور الدكتور "مصطفى مدبولي" رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة "هالة زايد" وزيرة الصحة والسكان، بضغط الجدول التنفيذي للمشروع، الذي يمثل إضافة ضخمة لسلسلة المشروعات القومية التي تعتني بصحة المواطنين، وذلك من خلال توطين تكنولوجيا تجميع البلازما في مصر وتصنيعها، وأن يتم ذلك وفق أعلى المواصفات القياسية العالمية.

وعقد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، اتفاقا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مع الاتفاق على إنشاء 20 مركزا بالتعاون بينهم، ضمن المشروع القومي لتصنيع مشتقات بلازما الدم.

وقال بيان صادر عن القوات المسلحة، عقب توقيع الاتفاق، إن التعاون بين الجانبين، من شأنه أن ينفذ المراكز في أقصر وقت ممكن وبجودة عالية.