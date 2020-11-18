معلومات الوزراء: مصر تتقدم 3 مراكز في مؤشر الرخاء 2020

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجراف يتناول النسخة الـ14 من المؤشر السنوي للرخاء 2020، والذي تقدمت مصر فيه 3 مراكز؛ حيث جاءت في المركز الـ121، مقارنة بالمركز 124، في نسخة 2019.

ويُقيِّم المؤشر الصادر عن معهد "ليجاتم"، أُطر العمل والجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في167 دولة حول العالم، من خلال 12 محورًا رئيسًا تحسنت مصر، في معظمها.

وأوضح المؤشر، أن مصر ضمن الدول الـ10 الأكثر تطورًا في محور "جودة الأسواق والبنية التحتية"، لتقدمها 12 مركزًا خلال الـ10 سنوات السابقة في المحور، بالإضافة إلى تقدمها 16 مركزًا في محور "جودة الاقتصاد"، المعني بقياس ثبات متغيرات الاقتصاد الكلي، والأداء المالي، ودرجة اندماج رأس المالي البشري، ودرجة التنافسية والإنتاجية.

وكان المركز قد نشر عبر صفحته على فيس بوك، أمس، إنفوجراف تناول توقعات مؤسسة "فيتش" بإيجابية واستقرار الاقتصاد المصري.

وتوقع تقرير "المخاطر في مصر"، تحقيق نموً بمعدل 3.2% في 2020، و5.6% في 2021، كما توقع التقرير وصول قيمة الجنيه مقابل الدولار في نهاية 2020 إلى 15.75.

ووفقا للتقرير، أرجعت "فيتش" جودة أداء الاقتصاد المصري إلى جهود الحكومة، خاصة في مجالي التشييد والبناء وتكنولوجيا الاتصالات.

كما نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديو عبر الصفحة الرسمية للمركز على فيس بوك، تناول تقرير "مرصد الاقتصاد المصري" الصادر عن مجموعة البنك الدولي؛ حيث أشاد التقرير بنجاح مصر، في تحسين متغيرات اقتصادها الكلي؛ وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال إعادة هيكلة السياسات المالية والنقدية للدولة، مع الأخذ في الاعتبار الطبقات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

وأوضح التقرير أن هذا النجاح ظهر جليًّا في تحسُن حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية في السنة المالية 2019/2018.

وصرح المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي مارينا ويس، بأن مصر نجحت، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، في الحفاظ على ثبات الأداء الاقتصادي خلال 2020.