مسؤول بالمخابرات الإسرائيلية عن اغتيال فخري زادة: على العالم أن يشكرنا

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مسؤول في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية، بشأن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، قوله: "على العالم أن يشكرنا" وفقا لقناة "روسيا اليوم".

يأتي ذلك، بعدما قال الوزير الإسرائيلي تساحي هانجبي، أمس السبت، إنه "ليس لديه دليل" على من قتل العالم النووي الإيراني.

وقال "هانجبي"، وهو أحد المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "ليس لديّ أي دليل على من فعل ذلك، ليس الأمر أن فمي مغلق لأنني مسؤول، بل لأنه ليس لديّ أي دليل حقا".

واغتيل العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، الجمعة في 27 نوفمبر، بتفجير وإطلاق نار على سيارته بضواحي طهران، واتهمت إيران إسرائيل باغتياله، وتوعد الحرس الثوري برد قاسٍ على اغتياله.

وكانت وسائل إعلام عبرية أفادت بوقت سابق بأن البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في مختلف أنحاء العالم رفعت مستوى التأهب الأمني، على خلفية اغتيال فخري زاده.