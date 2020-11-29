نجل المشجع المتوفى: أبويا كان بيعتبر الخطيب من العيلة ومات بحب الأهلي

لم يكن يعلم أن عشقه للنادي الأهلي، سوف يكون سبباً في أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، هو سمير حسين، مشجع الأهلي السبعيني، الذي توفى مساء الجمعة من شدة فرحته بعد نجاح الأهلي في إحراز هدف الفوز على الزمالك في الأوقات الحاسمة قبل نهاية نهائي أفريقيا.

"كان بيعشق حاجة اسمها الأهلي، طول عمره بيشجع النادي بقاله أكتر من 60 سنة"، بحزن تحدث حسين سمير حسين، نجل مشجع الأهلي المتوفى، بعد رحيل والده، مؤكداً أن الوالد لم يتمكن من تحمل فرحة هدف الفوز، وسقط بعده على الأرض ليفارق الحياة قبل الوصول للمستشفى.

حسين: أبويا شاهد على تاريخ الأهلي

ذكريات طويلة عاشها مع والده تتعلق بـ"نادي القرن"، يحكيها حسين قائلاً: "أبويا يعتبر شاهد على تاريخ الأهلي، عمره من عمر بطولات الأهلي، من واحنا عيال صغيرة كان يحكيلنا عن الأهلي ونجومه الكبار زي صالح سليم وثابت البطل والخطيب وحسن حمدي وغيرهم، كان بيتكلم عنهم كأنهم من العيلة، ومع كل ماتش كبير كان يعمل قعدة ويجمع الناس يشوفوا الماتش في حضوره".

شعور شديد بالحزن والصدمة انتاب العائلة وكل محبي الحاج سمير حسين بعد خبر وفاته الذي هز قريته، يقول الابن: "مش احنا بس، القرية كلها في حالة حزن، أبويا الله يرحمه كان الكل يحبه، وكان بيساعد خلق الله بقدر استطاعته.. ألف رحمة ونور عليه".

المشجع سمير حسين يفارق الحياة بعد فرحته بهدف قفشة في شباك الزمالك

وتوفي سمير حسين، 70 عاماً، من إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، نتيجة فرحته الكبيرة بعد تسجل محمد حمدي قفشة هدف الفوز للنادي الأهلي على الزمالك وتحقيق اللقب.

وكان "سمير" يعاني من بعض الأمراض المزمنة كالسكر والضغط، ولكنه كان مواظباً على التمارين الرياضية والحركة، وبصحة جيدة.

60 عاماً من تشجيع النادي الأهلي

وعلى مدار أكثر من نصف قرن، يشجع سمير حسين النادي الأهلي منذ طفولته، أي أنه كان مشجعاً منذ أكثر من 60 عاماً، ظل فيها مجاوراً للنادي الأهلي في المحنة والشدائد، وفي الفرح والسرور، وفقاً لأحد أهالي المشجع الذي أوضح لـ"الوطن": "كان بيتفرج على كل الماتشات وكل بيروح الاستاد وبيمشي ورا الأهلي في كل الماتشات، معروف إنه مشجع قوي للنادي الأهلي".

الأهلي يحقق البطولة التاسعة في مشواره الأفريقي

ونجح الأهلي نادي القرن في الفوز بالبطولة رقم 9 في سجل ألقابه بدوري أبطال أفريقيا، وتمكن مجددا من الصعود لكأس العالم للأندية والذي يقام في فبراير القادم، فيما توقف رصيد الزمالك من تحقيق البطولة عند 5 مرات فقط.