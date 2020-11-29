تورتة الأهلي والأميرة الأفريقية.. الاحتفال عرض مستمر بفنادق الغردقة

ما زالت الاحتفالات تتوالى في فنادق الغردقة بفوز الأهلي بالبطولة الأفريقية التاسعة، حيث احتفل رواد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة بالبطولة الأفريقية بتورتة تحمل علم النادي الأهلي والكأس الأفريقية على أنغام الأغاني الأهلاوية.

وقال محمد حمدي مدير عام أحد الفنادق السياحية، إن إدارة الفنادق السياحية أعدت تورتة بعلم الأهلي والكأس الأفريقية للاحتفال بالبطولة الأفريقية التاسعة بمشاركة العاملين بالفنادق، وأطلقت السيدات الزغاريد َواكتست طرقات الفنادق بالبالونات الحمراء وأعلام الأهلي، والتقط النزلاء الصور التذكارية مع التورتة بعلم الأهلي.

وأشار محمد السباعى مدير الأمن الإقليمي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إلى أن فوز النادي الأهلي ببطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه خلقت حالة من الفرح للرواد الفنادق السياحية والذين يشجع معظمهم النادي الأهلي حيث اكتست الفنادق بالأعلام الحمراء وتبادل الجميع التهاني مع النزلاء من مشجعي الزمالك بالفندق.

وكشف سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن الفنادق حرصت على إعداد شاشات كبيرة بأماكن مفتوحة على حمامات السباحة وعلى الشواطئ للنزلاء وذلك استعدادا لمشاهدة مباراة القمة غدا.

وأشار جمعة في تصريح لـ"الوطن"، إلى أن المباراة هي شرف كبير للكرة المصرية وحدث تاريخي هو الأول منذ بداية البطولة وسعيد بالمظهر الذي يليق بالكرة المصرية صاحبة الريادة الأفريقية.

واحتفل عدد من السائحين الأجانب بفنادق الغردقة مع أصحابهم المصريين وعدد من العاملين بالفنادق السياحية بفوز النادي الأهلي على الزمالك حيث تابع عدد من السائحين الأجانب المباراة على الشاشات بفنادق الغردقة.

والتقط سائح يحمل الجنسية البولندية سيلفي مع مباراة الأهلي والزمالك تعبيراً عن فرحته عقب تسجيل َمجدي أفشة هدف الأهلي الثاني وذلك عقب فرحة سادت الجمهور المشاهد للمباراة.

وقال سائح بولندي إنه رأى الفرحة في عيون أصدقائه الأهلاوية فقرر أن يشاركهم فرحتهم وحرص على التقاط السيلفي مع مباراة الأهلي والزمالك.