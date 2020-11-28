عمرو خليل: أشجع الأهلي وأرفض التنمر بأي لاعب في الفريق المنافس

قال الإعلامي عمرو خليل، إنه بالرغم من مرور 24 ساعة على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، إلأ أن أصدائها مدوية بشكل كبير حتى الآن سواء على الأوساط الرياضية أو الفنية أو على مستوى الأندية في مصر أو خارجها، مضيفا: "بغض النظر عن اسم النادي الذي كان أداءه الأفضل أو شكله الأفضل لكن في النهاية الفائز واحد وهو مصر".

وهنأ "خليل"، خلال برنامجه "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، النادي الأهلي على النجمة التاسعة، وتمنى حظ أوفر للزمالك، مؤكدًا أنه يشجع الأول، "مش عيب الواحد يقول انتماؤه لكن العيب هو التعصب وأغلط في المنافس، والغلط إننا نأذي الآخرين أو نتنمر عليهم، وبالتالي إحنا ضد أي تنمر لأي لاعب أو فريق منافس وكل الاحترام لنادي الزمالك".

وأشاد بهدف نجم الزمالك "شيكابالا، "نزل عليا سهم الله لما شوفت الهدف"، لافتا أن هدف نجم الأهلي "أفشة" كان ممتاز، وفيفا أمس احتفل بالأهلي، ووصفوهم بـ"ملوك إفريقيا"، كما أن بعض الأندية العالمية هنأت النادي الأهلي مثل بطل ألمانيا بايرن ميونخ ومانشستر سيتي وروما الإيطالي وغيرها من الأندية.

وصعد الأهلي لنهائيات كأس العالم للأندية مرة أخرى، كما يلتقي نظيره نهضة بركان المغربي، الذي حصد لقب الكونفدرالية بعد الفوز على بيراميدز، وحال التتويج بالسوبر الإفريقي سيحصد الفريق الفائز 200 ألف دولار، أي ما يعادل 3 ملايين جنيه.

وكان الأهلي تقدم مبكرًا عن طريق عمرو السولية بكرة رأسية بعد ضربة ركنية نفذها علي معلول في الدقيقة السادسة، بينما تعادل محمود عبدالرازق شيكابالا للزمالك في الدقيقة 31 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وعاد المارد الأحمر للتقدم مرة أخرى عن طريق محمد مجدي أفشة.

يذكر أن النادي الأهلي حصد اللقب للمرة التاسعة بعد أن حصد لقب البطولة أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، ونسخة الموسم الحالي 2019-2020.

واستطاع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، قيادة فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الزمالك، بعد الفوز في المباراة النهائية التي أقيمت بين القطبين على ستاد القاهرة بنتيجة 2-1.

وكرس "موسيماني" عقدته الأزلية أمام الزمالك، وذلك بعد قهره للأبيض في نهائي نسخة دوري أبطال أفريقيا خلال موسم 2015 - 2016، حينما كان يقود صن داونز، وفاز الفريق الجنوب أفريقي بنتيجة 3-1 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.

وتواجد الأهلي من قبل في 8 نهائيات عربية عربية، حسم منها 5 ألقاب، وتمكن 8 مدربين عرب من حسم اللقب، بينما قاد 6 مدربين أجانب أنديتهم العربية لحسم نهائي دوري الأبطال عندما يكون طرفاها ناديين عربيين.