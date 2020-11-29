المحافظ: 134 ألف قرار إزالة بالإسكندرية.. ونسعى لتوفير شقق للمتضررين

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، إن حجم قرارات الإزالة بلغت 134 الف قرار إزالة، مشيرا إلى أن المحافظة تحاول توفير شقق لأهالي العقارات المتضررة، وفقا للإمكانيات.

وعن العقار المائل، أوضح "الشريف"، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أن المحافظة منحت أهالي العقار المائل شققا في "بشاير الخير"، وذلك بناء على قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أنه بعد المنح يتم إعداد بحث اجتماعي لجميع الحالات، للتأكد من أن جميع السكان في احتياج لمثل هذه الشقق.

وكشف المحافظ عن حالة تم نشرها على السويشال ميديا، لرجل كان يجلس في الشارع، مؤكدا أنه بعد الاستجابة والوصول إلى الرجل وتوفير شقة له في المحافظة، حتي يتواجد فيها مع أسرته، رفض ومازال يتواجد في الشارع.

وأشار إلى أنه لابد من التحقيق في جميع ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، للتأكد من أن هذه الحالات تستحق شقق المحافظة.

وعن المباني المتهالكة، أكد أن هناك مبانٍ عمرها اكثر من 75 عاما، مشيرا إلى أن المباني المتهالكة مسندوة على بعضها البعض، بالإضافة إلى الرطوبة والأملاح ومياه الصرف.