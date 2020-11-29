ترامب: أكبر عملية تزوير في التاريخ الأمريكي حدثت في انتخابات الرئاسة

قال الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن الانتخابات الرئاسية حدث بها أكبر عملية تزوير في التاريخ الأمريكي والإعلام يتغاضى، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأضاف ترامب، أن منافسه في الانتخابات جو بايدن لم يحصل على 80 مليون صوت في الانتخابات.

ورفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا، أمس السبت، شكوى جديدة تقدّمت بها حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ندّدت بحصول مخالفات خلال الانتخابات الرئاسية، لتُبدّد المحكمة بالتالي احتمال حدوث تغيير في النتائج.

والشكوى التي تقدّم بها الجمهوريّون كانت تُطالب إمّا بإبطال التصويت عبر البريد، أو بإلغاء التصويت بالكامل، من أجل أن يُترَك لمشرّعي الولاية قرار اختيار الفائز.

وفاز الرئيس المنتخب جو بايدن، في ولاية بنسلفانيا، بفارق 81 ألف صوت، وفقا لما نشره موقع "العربية".

ورفضت المحكمة هذين الطلبين، ووصفت الطلب الثاني بأنّه "مفاجئ" معتبرةً أنّه يهدف إلى "حرمان 6.9 مليون شخص من الذين صوّتوا في ولاية بنسلفانيا، مِن أصواتهم" التي أدلوا بها.

وتطعن الشكوى المقدّمة بقانون أُقِرّ عام 2019، ويتعلّق بإدخال التصويت عبر البريد في ولاية بنسلفانيا، إذ إن الشكوى اعتبرت أنّ القانون غير دستوري.

وقال القضاة في حكمهم، إنَّ الطعن في هذا القانون جاء متأخّرًا، بعد مرور أكثر من عام على تبنّيه، وفي الوقت الذي "أصبحت فيه نتيجة الانتخابات واضحة على ما يبدو".

كانت ولاية بنسلفانيا، صادقت على فوز بايدن، في 24 نوفمبر الجاري، لكنّ هذه الشكوى الجديدة سعت أيضًا إلى الطعن في هذا القرار.