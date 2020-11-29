بعد إعادة فرز "ميلووكي".. ترامب: لدي دليل قاطع على تزوير بالانتخابات

رغم اعترافه مسبقا بأهمية انتقال السلطة لفريق الديمقراطي جو بايدن، بعد فوزه في انتخابات 3 نوفمبر الجاري، إلا أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، ما زال رافضا لتلك النتيجة.

وكتب ترامب، مساء أمس السبت، عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن ‏إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن لا تتعلق باكتشاف أخطاء بالعد بل بالعثور على من صوتوا بشكل غير قانوني.

وأضاف في سلسلة تغريدات: "‏لدي دليل قاطع على وجود تزوير بالانتخابات في بنسلفانيا ولكن بعض الأشخاص لا يريدون الإطلاع عليه".

وأكد ترامب أنه سيستأنف الأحكام الصادرة في بنسلفانيا، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية بالولاية شكل الاحتيال جزءا كبيرًا منها.

تفاصيل إعادة فرز الأصوات

وقبل ساعات، انتهت إعادة فرز الأصوات التي طالبت بها حملة الرئيس الأمريكي ترامب في ميلووكي، أكبر مقاطعة في ولاية ويسكونسن، بحصول الديمقراطي المنتخب جو بايدن على مزيد من الأصوات.

وتم إعادة فرز ما يقرب من 460 ألف صوت في ميلووكي، ليكون الفارق بين الاثنين 132 صوتا إضافيا لصالح بايدن، وفي المجمل حصل بايدن على 257 صوتا إضافيا مقابل 125 صوتا لترامب.

وكانت حملة ترامب طالبت بإعادة الفرز في اثنتين من أكبر مقاطعات ويسكونسن من حيث عدد السكان، وهما ميلووكي ودين اللتان تميلان إلى الحزب الديمقراطي، وذلك بعدما خسر الولاية بأكثر من 20 ألف صوت، وهو ما سيكلف الحملة 3 ملايين دولار.

وعقب انتهاء إعادة الفرز في ميلووكي، أكد جورج كريستنسون‭‭‭ ‬‬‬كاتب العدل في المقاطعة أنه: "توضح إعادة الفزر ما نعرفه بالفعل، وهو أن الانتخابات في مقاطعة ميلووكي نزيهة وشفافة ودقيقة وسليمة".

ترامب: سأغادر البيت الأبيض في هذه الحالة

وفي صباح الجمعة الماضي، أعلن ترامب، في تصريح بمناسبة عيد الشكر في واشنطن، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، أنه سيغادر البيت الأبيض إذا صوتت الهيئة الانتخابية للرئيس المنتخب جو بايدن.

وتابع: "بالتأكيد سأغادر، وأنتم تعرفون ذلك، ولكن اعتقد أن هناك الكثير من الأشياء التي سوف تحدث بين الآن والعشرين من يناير".

يذكر أن "بايدن" كان فاز في الانتخابات التي عقدت في الثالث من نوفمبر، بـ306 من أصوات الهيئة الانتخابية، مقابل 232 صوتا لـ"ترامب"، حسب وسائل الإعلام الأمريكية.

ومن المنتظر أن يجتمع أعضاء الهيئة الانتخابية في 14 ديسمبر المقبل لتحديد الفائز الذي من المقرر أن يؤدي اليمين في 20 يناير 2021.