متحدث الكهرباء: العدادات الكودية لا تقنن أوضاع المباني المخالفة

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن التحول من نظام الممارسة إلى نظام العدادات الكودية للمباني المخالفة، لا يقنن وضع الوحدة السكنية المخالفة، لكنه يكون مفيدًا في أكثر من نقطة، لافتًا إلى أن الوزارة تخطت 900 ألف طلب، وجار العمل على استكمال الإجراءات من معاينات ومقايسات.

وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن العداد الكودي يحسب الاستهلاك بطريقة دقيقة، طبقا لأسعار الكهرباء التي تتعامل بها الأبنية القانونية، ومن ثم فإنها لا تكون معرضة للغرامة، كما أن صاحب المبنى المخالف الذي يقدم على العداد الكودي لا يكون معرضا لمحاضر سرقة التيار الكهربي، كما أن العدادات الكودية تؤمن تغذية المبنى بالتيار الكهربي.

وتابع: "عندما يجرى التحول إلى العداد الكودي، تكون مواصفات التيار الكهربي الفنية صحيحة وبالتالي فإن التغذية الكهربية للمكان يجرى ضمانها، كما أن العداد يتحول من رقم إلى اسم الشخص، وبالتالي يكون الشخص قد قطع شوطا كبيرًا في تركيب العداد الخاص بالوحدة".

وأشار، إلى أن الحصول على تيار كهربي بطريقة غير قانونية أمر مجرم قانونيًا وعقوباته منصوص عليها في القانون وتحرر الجهات المختصة المحاضر: "مجلس الوزراء وافق على التحول، حتى لا يكون المواطن عرضة للمحاضر المتكررة".

وأوضح، أن وزير الكهرباء أعلن مد استمرار الحصول على قيمة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء لمدة عام آخر وذلك في شهر يوليو الماضي، حتى يجرى وضع الآليات الخاصة بالتحصيل.