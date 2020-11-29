ترامب: لو أعيد انتخابي سأعقد اتفاقا مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول مقابلة له بعد الانتخابات الرئاسية، إنه "لو أعيد انتخابه فسوف يحقق اتفاقا سريعا مع إيران".

واعتبر ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز" أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية شهدت أكبر عملية تزوير في الولايات المتحدة، رافضا الحديث عن موعد لانتهاء معركته القضائية بهذا الشأن وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم"، فى نبأ عاجل.

وكتب ترامب، مساء أمس السبت، عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن ‏إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن لا تتعلق باكتشاف أخطاء بالعد بل العثور على من صوتوا بشكل غير قانوني.

وأضاف في سلسلة تغريدات: "‏لدي دليل قاطع على وجود تزوير بالانتخابات في بنسلفانيا ولكن بعض الأشخاص لا يريدون الإطلاع عليه".

وأكد ترامب أنه سيستأنف الأحكام الصادرة في بنسلفانيا، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية بالولاية شكل الاحتيال جزءا كبيرًا منها.