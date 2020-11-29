مصرع شاب أسفل عجلات قطار بمزلقان وسط الأقصر

لقى شاب مصرعه أسفل عجلات القطار، اليوم الأحد، بمزلقان نجع الخطبة وسط مدينة الأقصر، إثر اختلال توازنه وسقوطه على القضبان.

تعود التفاصيل إلى تلقي اللواء عصام ياسين، مدير أمن الأقصر، إخطارًا بمصرع رمضان شعبان حمودة، 24 عاما، أسفل عجلات القطار بمزلقان نجع الخطبة، إثر سقوطه من القطار حيث أصيب ببتر في القدمين قبل أن يلفظ أنفاسه.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأقصر العام، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

وشهد مزلقان الخطباء في وقت سابق، مصرع شاب يبلغ من العمر ٤٧ عامًا، يدعى "خالد. م.ا"، صاحب شركة للاستيراد والتصدير، ومقيم بالأقصر، أثناء عبوره مزلقان نجع الخطباء اصطدم به القطار القادم من القاهرة لأسوان، أمام مقابر طيبة بالقرب من المزلقان.

جدير بالذكر أن الأقصر بها 26 مزلقانًا تم تطوير 8 منها، كمرحلة أولى وانتهى العمل بـ4 أخرى في الكلابية والشغب بإسنا، ومصطفى كامل بالأقصر، ونجع الشيخ بالبياضية، ويتم تشغيلهم إلكترونيا وجاري العمل على تطوير الأربعة المتبقية، وهي مزلقانات الدير ومحطة إسنا بمدينة إسنا، ومزلقان محطة أرمنت ومزلقان البغدادي.

فيما لا يزال هناك 18 مزلقانا تنتظر التطوير منذ سنوات وهي مزلقانات العديسات والجسور والطود بمدينة الطود والهنادي بإسنا والعشي بالزينية والحميدات والقضا والمعلا والحبيل والصعايدة ونجع الخطباء ونجع الوحدة وأبو سعيد.