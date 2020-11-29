أستاذ اقتصاد: الفترة المقبلة ستشهد تطورا كاملا في عملية البناء والعمران

قال الدكتور أحمد عاشور، أستاذ الاقتصاد، إن إعادة هيكلة العمران في مصر، تحتل أولوية كبيرة عند الدولة، حيث إنه خلال الفترة الماضية، عانينا من مشكلات كبيرة في البناء العشوائي والبناء غير المرخص، نتج عنها مظاهر سلبية كثيرة جدًا، من أهمها التشوه العمراني التي شهدته بعض المحافظات، والطلاء غير الموحد للمباني.

وأوضح "عاشور"، أن البناء في الفترة الماضية، كان سماته عدم الالتزام بالارتفاعات القانونية والاعتداء على أراضي زراعية وتبويرها والاعتداء على أراضي الدولة، ومن هنا جاءت إرادة الدولة في مواجهة هذه المظاهر السلبية التي شهدتها محافظات مصر، خلال الفترة الماضية، فاهتمت الدولة بإعادة هيكلة العمران في مصر و وضع شروط جديدة.

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطورًا كاملًا في عملية البناء والعمران السكني، حيث إن البناء في الفترة الماضية أدي إلى حدوث مشاكل كبيرة وضخمة جدًا في العمران بمختلف محافظات الجمهورية، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع جهود الدولة لتنظيم عملية البناء السكني والعمراني.

وأضاف "عاشور"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أنه كان هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة بإعادة هيكلة الشكل العمراني في مصر بوضع اشتراطات بنائية جديدة وشروط جديدة لحوكمة البناء في مختلف المحافظات، فضلًا عن المباردات العديدة التي أطلقتها أثناء التصالح على مخالفات البناء.

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن هذه الاشتراطات الجديدة في عملية البناء لن تكون علي التوسعات الافقية والرأسية في العمراني ولكن هذه اشتراطات جديدة تمت للمباني.