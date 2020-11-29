محافظ الإسكندرية: مليار جنيه ونصف حصيلة التصالح في مخالفات البناء

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، إن عدد قرارات التصالح بالمحافظة وصلت حتى الآن إلى 40 ألف قرار تصالح، كما وصل مبلغ التصالح إلى مليار ونصف جنيه.

وأضاف "الشريف"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ الإسكندرية، أن كل أموال البناء لأهالي الإسكندرية ولا يمكن صرفها علي أي شئ.

وأوضح أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع إنشاء تطبيق إلكتروني على الهاتف، يتم من خلاله استصدار تراخيص البناء، للقضاء على الفساد وعدم اضطرار المواطن للتوجه إلى المركز الذكي والتعامل مع موظف المحليات، لافتا إلى أن المشروع يستغرق عاما وتم البدء فيه.