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مصر تدين الهجمات الإرهابية التى استهدف قاعدة الجيش وموكب مسؤل حكومى بأفغانستان

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الوطن
06:52 م | الأحد 29 نوفمبر 2020
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم ٢٩ نوفمبر الجاري، عن بالغ إدانتها للهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا قاعدة للجيش الأفغاني بولاية غزنة شرقي أفغانستان وموكب مسئول حكومي بولاية زابل جنوبي أفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من قوات الأمن والمدنيين الأفغان.

وتتقدّم مصر، حكومةً وشعبًا، بخالص التعازي إلى حكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسر ضحايا هاتين العمليتين الإرهابيتين، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين. 

 هذا، وتُعرب مصر عن وقوفها مع أفغانستان في هذا الظرف الأليم، وتؤكد مجددًا على تضامنها من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها. 

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