مساعد وزير الخارجية الأسبق: جنوب السودان سوق اقتصادي مهم لمصر

قالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي جوبا في جنوب السودان لا تأتي فقط في إطار اهتمام مصر بالعودة للدول الأفريقية أو تعزيز علاقاتها بها، لأن جنوب السودان لها وضع خاص لدى صانعي القرار في مصر، تم توجيه العديد من المشروعات للمساعدة في البنية التحتية هناك من مشروعات صحية، وطاقة كهربائية وغيرها.

وأضافت عمر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أننا "لدينا علاقات خاصة مع جنوب السودان نابعة من أن أعضاء المجلس الوزاري في جنوب السودان كانوا من خريجي الجامعات المصرية ولهم ارتباط خاص بمصر، وكثير من مسئولي جنوب السودان توافدوا على مصر في عدد كبير من الزيارات وكان لهم لقاءات ثنائية قبل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وتابعت أن زيارة السيسي لجنوب السودان تعد الأولى من نوعها، كما أنها تأتي في ظل أحداث مهمة تشهدها المنطقة، ونرى ما يحدث في إثيوبيا في الفترة الحالية.

وأكدت أن جنوب السودان يجمعها علاقة قوية بإثيوبيا وبالتالي فهي الأكثر فهما لما يحدث في هذه الدولة، كما أنها تستقبل العديد من الإثيوبين الذين يعملون بها، مشيرة إلى أن الزيارة تتناول مباحثات حول القضايا الإقليمية وأهمها ما يحدث حاليا في إثيوبيا ويزعزع الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية بصفة عامة بالإضافة للعلاقات الثنائية وتعزيزها.

وأشارت إلى أن مصر كان لها دور في اتفاق السلام الخاص بجنوب السودان، "نستقبل القيادات العسكرية الجنوب سودانية في تدريبات مستمرة، دولة جنوب السودان هي ضهرنا، وهي الأمن القومي لمصر، وعلاقات مصر وجنوب السودان متميزة وهي سوق اقتصادي مهم لمصر".