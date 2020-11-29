"الخارجية الأمريكية": 6 انفجارات في العاصمة الإريترية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، ورود تقارير حول وقوع 6 انفجارات في العاصمة الإريترية أسمرة، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، مؤكدة أنه لم يتضح بعد سبب أو موقع الانفجارات.

وقالت الخارجية الأمريكية، في تغريدة عبر تويتر، أنه "عند الساعة 10.13 دقيقة، مساء يوم 28 نوفمبر، وقعت ستة انفجارات في أسمرة"، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس، أن "القوات الاتحادية سيطرت على ميكيلي عاصمة تيجراي، خلال ساعات من شن هجوم هناك".

وأشارت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وهي حزب سياسي بدأ معركته ضد الحكومة في الرابع من نوفمبر الجاري، إلى أنها انسحبت من ميكيلي، كما تعتبر الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، إريتريا، التي تربطها علاقات حميمة بأبي، عدوا لدودا.

جدير بالذكر، أن قوات إقليم تيجراي الإثيوبي، التي تقاتل القوات الاتحادية الإثيوبية، أطلقت من قبل صواريخ على إريتريا.

وفي الأسبوع الرابع للهجوم العسكري ضد جبهة تحرير تيجراي، يواجه رئيس الوزراء الإثيوبي، ضغوطاً متزايدة من الأمم المتحدة وعدة دول أخرى أبدت قلقها من التداعيات على المدنيين ومن احتمال "وقوع جرائم حرب" في ميكيلي، وكذلك من مخاطر تطور النزاع إلى مواجهات بين مختلف مجموعات هذا البلد المتنوع.

وطلب آبي أحمد، الأربعاء الماضي، من المجتمع الدولي، عدم التدخل في نزاع تيجراي. وقال في بيان: "نطلب باحترام من المجتمع الدولي الامتناع عن أي عمل غير مرحّب به وتدخل غير مشروع، واحترام المبادئ الأساسية لعدم التدخل الواردة في القانون الدولي".

ورفضت الحكومة الفيدرالية، الأربعاء أيضاً، عرض وساطة كلف به الاتحاد الأفريقي الذي يقع مقره في أديس أبابا. وأكدت فقط أنها ستستقبل "بكل احترام" ثلاثة رؤساء سابقين لموزمبيق يواكيم تشيسانو، وليبيريا إيلين جونسون سيرليف، وجنوب أفريقيا كجاليما موتلانثي، وصلوا الأربعاء إلى العاصمة الإثيوبية.